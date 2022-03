Tencent рискува рекордна глоба за свързани с прането на пари нарушения

Снимка:Qilai Shen/Bloomberg

Китайският технологичен гигант Tencent Holdings Ltd. е изправен пред потенциална рекордна глоба за нарушаване на някои разпоредби на китайската централна банка от страна на мобилната му мрежа WeChat Pay в момент, в който Пекин затяга все повече регулациите си за финтех платформите, твърдят запознати.

Финансовите регулатори наскоро са открили, че WeChat Pay е пренебрегнала китайските правила за борбата с прането на пари и е допуснала пропуски в спазването на регламентите „познавай клиента си" и „познавай бизнеса си", твърди Wall Street Journal, позовавайки се на източници. Установено е също така, че вездесъщата мрежа за мобилни разплащания на Tencent е позволявала прехвърлянето и изпирането на средства с помощта на незаконни трансакции, като например хазарт, допълват източниците. За WeChat Pay процедурите „познавай клиента си" и „познавай бизнеса си" означават, че тя трябва да проверява самоличността на потребителите и търговците, които извършват трансакции в нейната платформа, както и източника на средства за тези трансакции.

Народната банка на Китай - централната банка на страната, е открила нарушенията по време на рутинна проверка на WeChat Pay, която е приключила в края на 2021 г., твърдят запознати. Размерът на глобата все още се обсъжда и тя може да бъде поне стотици милиони юани, казват някои от източниците. Това би било много по-голямо наказание от глобите, които регулаторните органи обикновено са налагали на небанкови платежни компании за нарушения на правилата за борба с прането на пари в миналото.

Акциите на Tencent, които се сринаха с 6,8% в понеделник преди публикацията в медията, увеличиха пониженията си до близо 10% и затвориха на най-ниското си ниво от близо две години, показват данни на FactSet. По-широката разпродажба на китайски акции доведе до спад на индекса Hang Seng с 5% в понеделник.

Tencent, гигант в областта на социалните медии и видеоигрите, досега остана до голяма степен незасегнат от мащабните репресии на Пекин срещу големите интернет платформи, които започнаха в края на 2020 г. Китайските власти наложиха високи глоби на най-големия онлайн търговец Alibaba Group Holding Ltd. и на гиганта в областта на доставките на храна Meituan за антиконкурентни бизнес практики, започнаха проверки за киберсигурност на лидера в областта на превозите на пътници Didi Global Inc. и неговите конкуренти и наложиха преразглеждане на бизнеса на финансово-технологичния гигант Ant Group Co., чиято мрежа Alipay се конкурира с WeChat Pay.

През миналата година дъщерно дружество на Tencent - Tencent Music Entertainment Group - беше лишено от изключителните си права върху някои музикални лейбъли. Tencent също така не успя да осъществи сливане между две платформи за стрийминг на видеоигри, в които е акционер. Въпреки това Tencent като група и WeChat, нейната перла в короната, избегнаха значителни порицания и санкции от китайските власти.

Предстоящата глоба за Tencent се случва в момент, в който китайските финтех платформи се подготвят за фундаментална промяна в подхода на правителството към ограничаване на дейностите по прането на пари. През юни миналата година правителството публикува проект за изменение на закона за борба с прането на пари, който цели да разшири и задълбочи обхвата на неговите разпоредби. През миналата година централната банка също така заяви, че небанковите платежни компании имат задължения да откриват и предотвратяват прането на пари, точно както банките и другите финансови институции.

Изменението също така отваря вратата за много по-високи санкции за дружествата, които могат да бъдат глобявани за всяко отчетено нарушение - което означава, че глобите могат да достигнат големи суми - и дава на регулаторите правомощия и свобода на действие да налагат глоби в своите юрисдикции. Това повишава залозите за платформите за мобилни плащания като WeChat Pay и нейния конкурент Alipay поради огромния обем финансови трансакции, които те улесняват.

В най-новия си годишен доклад за борбата с прането на пари централната банка заяви, че през 2020 г. е наложила глоби на обща стойност 526 млн. юана, или 83 млн. долара, на 537 институции. Често срещаните престъпления, свързани с прането на пари, са по дейности като хазарт, контрабанда и търговия с наркотици, се казва в материала.

Tenpay Payment Technology Co., лицензираното дружество, което управлява WeChat Pay, преди това е било санкционирано с малки глоби, които обикновено са били под 10 милиона юана. Новите глоби вероятно ще бъдат много по-високи, тъй като Китай се стреми да приведе прилагането на законодателството си в областта на борбата с изпирането на пари в съответствие с международните стандарти, твърдят някои източници.

WeChat, приложение за правене на практика на всичко, се гордее с 1,26 милиарда месечно активни потребители, по-голямата част от които са в Китай. Вградената в него функция за плащане се използва от много хора за плащане на покупки онлайн и в магазини, както и за парични преводи между равнопоставени партньори. Десетки милиони търговци в Китай приемат плащания, извършени чрез WeChat Pay.

През втората половина на миналата година различни клонове на централната банка в Китай са извършили цялостни проверки на WeChat Pay, твърдят запознати. Тези инспекции - които търсят пропуски в спазването на правилата - се извършват във всички лицензирани финансови институции и обикновено се провеждат веднъж на три години.

Тази година предстои да бъде проверена и Alipay на Ant, казват някои от запознатите. Това ще бъде първият път, когато операциите на компанията се проверяват по този начин след отмяната на първичното публично предлагане на Ant през ноември 2020 г. Alipay се подготвя за проверката и е провела симулирани инспекции, твърдят запознати.

От Ant и Tencent се изисква да създадат финансови холдингови дружества, контролирани от Китайската народна банка, които да обхващат всички техни лицензирани финансови операции. Ant работи с регулаторните органи, за да се превърне във финансово холдингово дружество, което ще включва всички нейни платежни, банкови, застрахователни, кредитни оценки, управление на фондове и други лицензирани дейности. Пътната карта на Tencent обаче е по-различна и сложна.

WeChat Pay и други финансови услуги отдавна са неразделна част от приложението WeChat, което има безброй други функции като изпращане на съобщения, игри и пазаруване. Остава да се види дали WeChat Pay ще бъде отделена от по-широката екосистема и ще влезе във финансовото холдингово дружество на Tencent.

Президентът на Tencent Мартин Лау заяви в разговор с анализаторите през миналата година, че създаването на финансово-холдинговата компания ще „включва организационни промени, но това всъщност няма да оказва влияние върху бизнеса", каза той.

