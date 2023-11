Норвегия търси помощ от южнокорейски компании за производство на батерии

Богатите ресурси на страната и бързото налагане на електромобилите и зелената енергия ѝ позволяват да развие местна верига на доставки, свързана с електромобилите

Норвежките компании за батерии насърчават южнокорейските си конкуренти да навлязат в скандинавската страна и да подкрепят усилията ѝ за изграждането на нова верига на доставки на електрически превозни средства, докато Европа засилва усилията си да намали своята зависимост от китайски доставчици, съобщава Bloomberg.

По време на конференция в Южна Корея индустриалната група Battery Norway обясни пред местни компании, включително LG Energy Solution Ltd., Ecopro Materials Co. и Posco Future M Co., защо трябва да си сътрудничат. Събитието, организирано от SNE Research, се проведе, за да отбележи определянето на града като „Специална зона за индустрията на батериите“.

„Виждаме много компании извън Европа да създават производствени съоръжения в Европа“, споделя Пол Рунде, главен изпълнителен директор на Battery Norway. „Това е свързано с новите европейски разпоредби за батериите, които влязоха в сила през август, като през следващите години ще бъдат въведени много строги правила за производството на материали за батерии и производството на батерии в Европа“, добавя той.

По-рано седмица Европейският съюз (ЕС) обяви, че ще се стреми да бъде по-самостоятелен при доставките на ключови суровини, от които се нуждае, за да подпомогне прехода към чиста енергия. Въпреки че Норвегия не е част от блока, миналата година страната обяви, че ще се опита да разреши проблем, който възникна около търговското споразумение на ЕС и Великобритания за Brexit относно бъдещото използване на батерии за електрически автомобили, произведени в скандинавската страна.

Норвегия, която приема с бързи темпове електрическите превозни средства, има за цел да използва природните си ресурси и да развие производство на батерии и рециклираща индустрия като една от седемте фокусни области в своята зелена индустриална стратегия. Европейските компании за батерии все още са изправени пред липса на квалифицирани работници за масово производство на клетки и в момента не е възможно да се доставят всички компоненти или производствено оборудване на местно ниво поради липсата на доставчици, посочва BloombergNEF.

Рунде подчерта големия дял на зелената енергия в микса на Норвегия – напредък, който помага на страната да ограничи емисиите от своите фабрики. Той заяви, че бързото налагане на електромобилите в Норвегия ще осигури възможност за по-бърз напредък при производството и рециклирането на батерии.

Според Рунде страната разполага с богати залежи от никел, кобалт, манган и графит – важни съставки в химията на батериите.

Графитът, ключов материал за анодите, се превърна в проблем за южнокорейските производители на батерии миналия месец, когато Китай заяви, че ще постави някои видове графит под експортен контрол. Най-голямата азиатска икономика представлява около 60% от световния капацитет за производство на естествен графит и 90% за синтетичния му аналог.

Има „мина за естествен графит в Северна Норвегия и всъщност тя е единствената в Скандинавия и най-големият производител на кристален графит в Европа“, подчертава Рунде.

Базираната в Осло Morrow Batteries AG заяви, че ще търси повече партньорства с южнокорейски производители на материали за батерии. Компанията подписа сделка с Posco Future през 2021 г. за разработване и доставка на катодни и анодни материали.

„Ще приветстваме всяка компания, особено в производството на синтетичен графит, да дойде в Норвегия“, заяви главният оперативен директор на Morrow Андреас Майер в интервю. „Норвегия може да се превърне в много привлекателно място за производство“ за тези компании, имайки предвид ниските разходи за енергия, добавя той.