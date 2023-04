Twitter не успява да спечели много абонати за услугата Twitter Blue 

Социалната мрежа за кратки съобщения Twitter Inc. се затруднява да продаде на потребителите новия си абонаментен продукт Twitter Blue.

Само 116 000 души са се регистрирали за услугата от 2,6 милиона души, които са посетили страницата за продажба на Twitter Blue в интернет през март, показват оценки на SimiliarWeb, която анализира интернет трафика, цитирани от Bloomberg.

Собственикът на Twitter Илон Мъск беше заявил, че от този месец само абонатите на Twitter Blue ще имат право на контролни знаци за верификация, които досега бяха запазени за публични личности. През март, когато лице, получило контролна оценка чрез старата система, влезе в Twitter, понякога получаваше съобщение, което го насърчаваше да се регистрира, за да плати за Twitter Blue, за да запази статуса си.

Очакваше се промяната в правилата да доведе до увеличаване на броя на абонаментите. Наскоро Мъск реши да даде на някои проверени потребители повече време да решат дали да платят.

По данни на The Information през февруари тази година Twitter Blue е имал по-малко от 300 000 абонати. Дори да се отчетат допълнителните 116 000 регистрации, оценени от SimilarWeb, по-малко от 1% от месечните потребители в момента са абонирани за Twitter Blue. Оценките на SimilarWeb не включват записвания чрез мобилно приложение или масови покупки от организации.

По думите на Мъск повече от 500 млн. души използват Twitter поне веднъж месечно. Рекламните приходи на Twitter са намалели с 50% между октомври и март, съобщи той в Twitter миналия месец.

Въпреки опитите да бъдат спечелени обратно рекламодателите, много от тях не са се върнали. Абонаментната услуга Twitter Blue, която струва 8 долара/евро на месец, все още не е нараснала достатъчно, за да компенсира загубените приходи. От Twitter отказват коментар по темата.

Междувременно Мъск влезе в остра полемика с The New York Times по темата. Американската медия отказва да плати за верификацията. Реакцията на Мъск: Първо той публикува пренебрежителни забележки за известния американски вестник. След това безцеремонно премахна тикчето - въпреки че то все още се появява на други неплащащи профили.

Междувременно обаче символите за проверка нямат почти никакво значение. Разликата между тикчетата, които преди това се даваха на изтъкнати потребители след верификация, и новите символи срещу заплащане без реална верификация, беше напълно заличена.

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.

They would have far more real followers if they only posted their top articles.

Same applies to all publications.