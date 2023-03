Фон дер Лайен иска контрол над европейските инвестиции в Китай

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настоява за правителствен контрол върху инвестициите на европейски компании в Китай. Европейският съюз трябва да попречи на това капиталите и експертният опит на европейските компании да помагат за „подобряване на военния и разузнавателния капацитет на тези, които са и системни конкуренти", заяви Фон дер Лайен в ключова реч за европейско-китайските отношения в четвъртък.

„Ето защо в момента обмисляме дали и как Европа да разработи инструмент за целеви чуждестранни инвестиции", заяви Фон дер Лайен в Брюксел. Но контролът трябва да се прилага само за „малък брой чувствителни технологии", уточни тя.

Ръководителят на ЕК възнамерява да пътува до Народната република следващата седмица заедно с френския президент Еманюел Макрон и да проведе разговори с държавния и партиен лидер Си Дзинпин. „Променящата се политика" на Китай, предупреди Фон дер Лайен в речта си, може да наложи „да разработим нови инструменти за отбрана за някои критични сектори".

Our relationship with China is one of the most intricate and important.

