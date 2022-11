Берлин: Подкрепата ни за "Северен поток 2" допринесе за войната в Украйна

От днешна гледна точка Германия носи отговорност за руската агресия в Украйна, подкрепяйки газопровода "Северен поток 2" дори и след анексирането на Крим през 2014 година, коментира германският министър на правосъдието Марко Бушман по време на своето изявление в срещата със своите колеги от Г-7, която се провежда в Берлин.

We stand united by the side of ??. But we also must say clearly: In response to the annexation of Crimea, the adherence to #Northstream2 was, from today's perspective, Germany's contribution to the outbreak of war, said Federal Minister of Justice @MarcoBuschmann at #G7Justice.