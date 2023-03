„Изпратени на заколение": Мобилизираните руснаци се оплакват все по-често

Режисурата винаги е една и съща: пет до десет руски войници, предимно с качулки, стоят пред камерата. Те назовават военната си част и региона, от който произхождат, и се оплакват от условията на фронта в Украйна.

Във видеоклиповете си мобилизираните руски войници противоречат на командирите си и се оплакват, че са изпратени на фронта като „пушечно месо". Според независимия руски новинарски сайт „Верстка медия" от началото на февруари са се появили значително повече такива видеоклипове, отколкото преди това.

През последните седмици мобилизирани войници от поне 16 региона са споделили записи в интернет, пише „Верстка медия". На 7 март например мъже от Иркутск, Новосибирск и Красноярск се оплакват, че са били „изпратени на фронта за клане", пише в свой материал германският Tagesspiegel.

Също на 7 март мобилизирани от Калининград, Мурманск и Архангелск се оплакват, че се бият с оръжия от Втората световна война, защото в противен случай командирите ги заплашват с наказателни мерки. „Ние сме човешки същества, а не месо", казват те.

As if we are now getting used to almost daily videos from Russian mobilised soldiers, this one is different. The commander of this platoon is not appealing to Putin, but directly stating he is refusing to obey orders. These men were transferred to "DPR" for "meat assaults" and… https://t.co/KwxixW3cLe pic.twitter.com/vPWEYUDRZ7