Украйна започна втората фаза от своята контраофанзива, сочат свидетелства на руските военни на фронта и военни анализатори в 519-я ден от началото на пълномащабната война в Украйна и напредъкът може да се окаже по-голям от предварителните изявления. Киев официално потвърди освобождаването на село Старомайорске в Донецка област, в близост до границата със Запорожка област. Това населено място, окупирано след 24 февруари 2022 година, дава добри позиции за напредък към Бердянск.

Именно на юг - в направленията Мелитопол и Бердянск, украинците записват успехи и според коментари на назначения от Москва зам.-губернатор на Запорожка област Владимир Рогов натам са изпратени свежи попълнения, обучени на запад и с модерно оборудване, включително танкове Leopard и бронетранспортьори Bradley. Срещу тях руската армия е насочила пълната си мощ, включително и авиация, допълва още Рогов в канала си в Telegram.

Украйна вероятно вече започва да включва резервите, изчаквайки досега да намери слабото място на врага си, коментират американски военни експерти пред CNN. Според източник на Ройтерс в Пентагона Киев действително започва да изпраща резерви на фронта, но също така връща част от добре подготвените си бойци в ротация.

Руски кореспонденти посочват, че първата защитна линия на руснаците е пробита - около Роботине, град на юг от Орихив. Разпространени видеа в руски профили в социалните медии показват и украински военни до втората линия на защита - т.нар. "драконови зъби", чиято задача е спирането на бронирана техника и танкове. CNN геолокализира тези кадри в зона в Запорожката област. Това е около 3 километра навътре във фронтовата линия и е по-далеч, отколкото се смяташе, че са стигнали украинските военни.

Успехът в направлението Бердянск и Мелитопол ще отреже логистичните доставки на руската армия към Херсонска област и може да доведе до по-значим успех, очакван от съюзниците от контраофанзивата. Позициите отварят и възможността за деокупирането на Крим.

Руските усилия са насочени на изток - в направленията Бахмут, Маринка, Авдиевка, Купянск и Лиман, посочват от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Украинските военни напредват в южно направление към Бахмут, но в северно, както и в останалите горещи точки по този фронт е в отбранителни позиции, потвърждава и зам.-министърът на отбраната Анна Маляр.

Русия омаловажава украинския напредък

Кремъл и приближени медии правят изявления, които определят украинската офанзива като неуспешна, пише Институтът за изучаване на войната (ISW). Според военните анализатори причината за неглижирането на украинския напредък цели да покаже, че Русия контролира изцяло военните действия.

Руският президент Владимир Путин коментира пред журналисти в Санкт Петербург, че украинската контраофанзива няма напредък в нито едно от направленията в Запорожката област, където се активизираха бойните действия. "Противникът беше отблъснат с големи загуби", допълни още руският държавен глава.

По данни на Министерството на отбраната на Русия от началото на пълномащабната война в Украйна са унищожени огромни количества техника, включително 11 хил. танка и бронирани машини, 457 самолета и 244 хеликоптера, както и 1140 системи за залпов огън и ракетни системи и почти 5700 артилерийски оръдия.

Украйна търси системи за противовъздушна отбрана за защита на южните части на страната

Търсят се начини за укрепване на противовъздушната отбрана на южните части на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение по повод 519-я ден от началото на пълномащабната война в страната, записано в разрушената катедрала на Одеса.

The consequences of Russian terror against Odesa. Destruction of Spaso-Preobrazhensky Cathedral, the largest Orthodox church in Odesa and one of the most valuable churches in Ukraine. A Russian missile hit the altar – it was completely destroyed and the entire structure of the… pic.twitter.com/vqn9bqkD2Z