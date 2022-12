Енергийните министри на ЕС договориха таван на цената на газа от 180 евро за мегаватчас

След месеци на дискусии министрите на енергетиката от Европейския съюз успяха да стигнат до съгласие за таван на цената на природния газ от 180 евро за мегаватчас, съобщават от Съвета. Информацията по-рано беше съобщена от премиера на Чехия, чиято страна е ротационен председател на ЕС Петр Фиала в Twitter.

Great success in the last days of the @EU2022_CZ!

We have negotiated a cap on gas prices and managed to reach a very important deal to secure affordable energies for European households and businesses.