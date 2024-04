Руските ракетни удари разрушиха най-голямата ТЕЦ в Киев

Руските ракетни удари в ранните часове на 11 април са разрушили най-голямата ТЕЦ в Киев, съобщи операторът на централата "Центренерго". С това една от големите енергийни компании в Централна Украйна вече загуби всичките си генериращи мощности - при първата масирана атака по енергийните съоръжения на 22 март Русия разруши Змиевската ТЕЦ - най-голямата централа в Харковска област, а през лятото на 2023 година окупира Вухледарската ТЕЦ в Донецка област.

Трипилската ТЕЦ осигуряваше електроенергия за столицата Киев, Черкаска и Житомирска област, допълват още от " Центренерго".

В края на март от ДТЕК - най-голямата частна енергийна компания в Украйна, съобщи, че 80% от мощностите ѝ - ТЕЦ и зелени централи, са повредени от последните обстрели на руснаците. От началото на пълномащабната война през февруари 2022 година обекти на компанията са обстрелвани 170 пъти, посочи компанията днес.

Под обстрела на 11 април са били подложени две от термичните централи на компанията.

От "Укренерго" уточняват, че заради изгубените генериращи мощности се налага внос, за да бъде покрито потреблението във вечерните часове и сутрешните пикове. Тази сутрин и вечерта е договорен внос от четири държави - Полша, Молдова, Румъния и Словакия. В периода 10-18 часа обаче в Украйна се произвежда повече електроенергия от необходимото (от ВЕИ) и излишните количества днес се изнася към Унгария, Словакия, Румъния и Молдова.

Без електроснабдяване остават 380 населени места - във Виницка, Донецка, Ивано-Франковска, Сумска и Харковска област.

По-рано днес стана ясно, че Русия е обстрелвала и газохранилище край Лвов. Ръководителят на военната администрация Максим Козицкий уточни, че над областта са унищожени 7 дрона и 6 крилати ракети, но има и попадения. По данни на военновъздушните сили към района бяха изстреляни свръхзвукови ракети "Кинжал". Попаденията на газохранилището предизвикаха пожар, който бързо е изгасен, допълни още Козицкий.

Европейски търговци решиха да съхраняват газ в Украйна през миналата година - газохранилищата в ЕС бяха пълни почти до 100% от капацитета си, а и условията, които предложи "Нафтогаз" бяха определяни като добри. Така европейски компании съхраниха над 2,5 млрд. куб. метра газ в страната.

Директорът на "Нафтогаз" коментира пред Bloombeg преди дни, че нито една от компаниите не се е отказала да съхранява газ през следващите месеци. Сред тях са Trafigura Group, Shell и DXT Commodities.

От седмици Украйна полага максимални политически и дипломатически усилия да осигури системи за противовъздушна отбрана, за да защити градовете си. Тази сутрин европейският депутат Ги Ферхофщад, бивш премиер на Люксембург, съобщи в социалната мрежа Х (Twitter), че Европейския парламент няма да гласува изпълнението на бюджета на ЕС за 2022 година, докато Европейския съвет не осигури седем системи Patriot.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct