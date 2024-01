Финансирането на прехода ще заема централно място в дневния ред през 2024 г.

Вместо да прекъсват връзките си със силно замърсяващите компании, финансовите институции трябва да им помогнат да преустановят дейност или да засилят екологичния си профил

„Финансирането на прехода“ се очертава да бъде една от най-важните теми през новата година за всеки, който твърди, че го е грижа за климатичната криза, пише Bloomberg.

Съществува „цял свят на финансиране на прехода, който се създава, докато говорим“, коментира Марк Карни, специален пратеник на ООН за действията и финансиране в областта на климата, по време на панелна дискусия на климатичната конференция COP28 в Дубай през декември.

Този разговор „прерасна от приказки за инвестиране в климата до инвестиране в прехода“, изтъква Аника Брауер, експерт по темата за устойчивост в Ninety One Ltd. Поне половината от ангажиментите на южноафриканския мениджър на активи в Дубай са фокусирани върху финансирането на прехода за нововъзникващите пазари, добавя тя.

Терминът беше част от окончателното споразумение между 200 страни, в което те се съгласиха да се откажат от изкопаемите горива. Въпреки това има много място за маневриране. В необвързващата сделка държавите са призовани само да допринесат за глобалния преход.

С други думи, компаниите за изкопаеми горива са частично ограничени при вземането на решение как и кога ще участват, казва Ехсан Хоман от MUFG Bank Ltd.

Това също така дава свобода на действие на инвеститорите, включително тези с така наречените устойчиви мандати. Фразата „финансиране на прехода“ се дефинира свободно като инвестиции главно в индустрии и инфраструктура, които спомагат за насочване на усилията за постигане на въглеродно неутрална икономика. Това е различно от зелените финанси, които обикновено са насочени към така наречените климатични решения като вятърни паркове или стационарни батерии за съхранение на енергия.

Въпреки това Чука Умуна, експерт по ESG политика в JPMorgan Chase & Co., казва, че промяната в тона отваря врати към стратегии, които са се провалили само преди няколко години. Притесненията относно обвиненията за т.нар. greenwashing (зелени претенции – бел. ред.) вече осуетиха усилията за разработване на етикет за зелени облигации за дългови капиталови пазари, но сега има „много повече апетит за дискусия около това“, добавя Умуна.

Коалиции от банки, застрахователи и мениджъри на активи водят преговори за поставяне на граници около това какво представлява финансирането на прехода. Но засега няма изготвен единен стандарт.

Глазгоуският финансов съюз за въглеродна неутралност (Glasgow Financial Alliance for Net Zero-GFANZ) предлага инвестиционната стратегия да включва финансиране на традиционни зелени дейности, като възобновяема енергия или електрически превозни средства, както и компании, които планират да се декарбонизират, и дори големи замърсители като въглищни централи - стига да е планирано тяхното затваряне.

Това, което обединява повечето предложения около финансирането на прехода, е убеждението, че вместо просто да прекъсват връзките си със силно замърсяващи компании, финансовите институции трябва да помогнат на първите или да преустановят дейността си, или да засилят екологичния им профил.

„Трябва да отидете там, където са емисиите и да се опитате да ги намалите“, изтъква Къртис Равенел, старши съветник в GFANZ. Групата е съпредседателствана от Марк Карни, бивш управител на Английската централна банка, който също е председател на Bloomberg Inc., и Майкъл Р. Блумбърг, основател и мажоритарен собственик на Bloomberg LP, компанията майка на Bloomberg News.

За инвеститорите, ориентирани към устойчивостта, обаче, всичко това повдига въпроса: Има ли активи, които не отговарят на изискванията? А за замърсителите, които се ангажират, как инвеститорите могат да бъдат уверени, че ще се декарбонизират с предвидената скорост и мащаб?

Такива подробности са още по-важни за разискване, като се има предвид, че някои фондове за финансиране на климата, обявени на COP28, възнамеряват да инвестират в преходни активи. Например, част от Alterra, предприятие на стойност 30 млрд. долара, което Обединените арабски емирства (ОАЕ) основаха съвместно с BlackRock Inc., TPG Inc. и Brookfield Asset Management Ltd., се насочва към преходни фондове. Но има малко непосредствени подробности за това как са структурирани тези бизнеси.

Начинът да „бъдете честни“ и да избегнете „хлъзгавия наклон“ на инвестиране в активи, които всъщност не се декарбонизират, е да имате установени стандарти, изтъква Назмера Мула, директор по устойчивост в Ninety One. В идеалния случай компаниите ще бъдат санкционирани, ако не изпълнят екологичните си ангажименти, добавя тя.

Пример за устойчиви финанси

Най-големият пенсионен фонд в Норвегия освободи активи за 15 млн. долара от компании от Персийския залив поради опасения, че те могат да подкрепят или да улеснят нарушаването на човешките права, като същевременно реши да изключи Saudi Aramco поради климатични рискове.

KLP, която контролира 70 млрд. долара, премахна дузина компании, регистрирани в Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ и Кувейт, от инвестиционния си портфейл. Продажбите на тези активи отразяват най-вече „неприемливия“ риск от принос към нарушения на човешките права, изтъква фонда. В списъка с изключени фирми влизат компании в сектора на недвижимите имоти, тъй като, според KLP, работници мигранти от Африка и Азия са били изправени пред дискриминация и нарушения на човешките права.

„Държавите от Персийския залив продължават да се характеризират с авторитарни системи на управление, които ограничават свободата на изразяване и политическите права, включително на критиците и активистите за правата на човека“, изтъква Киран Азиз, ръководител на инвестициите в KLP.