Търговията ще става все по-важна част от отношенията между САЩ и Южна Корея

Търговските потоци между двете страни ще се засилят на фона на геополитическото напрежение и въведените от Вашингтон нови политики за местно производство

Южнокорейският износ претърпя крах през 2023 г., спадайки за трети път за последните пет години, тъй като световната икономика се забави. И все пак автомобилният сектор на Южна Корея смекчи удара и изведе изходящата търговия със САЩ съвсем близо до обемите с Китай. Тъй като търсенето на електромобили продължава да расте, очаквайте тази връзка между търговските съюзници да се задълбочи, пише в коментар за Bloomberg Тим Кълпан.

Секторът на полупроводниците отдавна служи като опора за Южна Корея, но голяма част от тези продукти се изпращат за Китай и страни от Югоизточна Азия, където се поставят в електронни устройства като смартфони и компютри и след това се изпращат обратно в чужбина до крайните клиенти. Този поток от компоненти спадна миналата година, а отвъдграничните продажби на чипове се понижиха с 24%. Автомобилите и машините помагат да се компенсира това.

20-процентният спад в общия износ на Южна Корея за Китай, най-голямата дестинация за южнокорейски стоки, беше компенсиран от 31-процентния ръст при продажбите на автомобили отвъд граница. Търсенето на електромобили и SUV модели бяха главният двигател на ръста на износа за САЩ, който достига 5,4%.

Като цяло САЩ бързо наваксват изоставането си спрямо Китай като дестинация за южнокорейски стоки, изоставайки само с 1,4 процентни пункта миналата година, изтъква Кълпан.

Но тук трябва да погледнем отвъд числата. Евентуално възстановяване на глобалната икономика тази година, включително подем в сектора на чиповете с памет, предполага, че южнокорейският износ за Китай ще възобнови възходящата си траектория, докато слабостта при електромобилите може да навреди на търговията със САЩ. Но това е в краткосрочен план. В дългосрочен търсенето на превозни средства с батерии в САЩ е тенденция, която може само да бъде забавена, но не и спряна, от временни насрещни ветрове като повишаване на лихвените проценти и промени в държавните субсидии.

Важен герой във възстановяването на износа на азиатската страна ще бъдат машините. Южнокорейските продажби на оборудване, използвано в производството, в САЩ са нараснали с 25% миналата година. Този растеж вероятно ще продължи, тъй като Вашингтон въвежда политики, за да стимулира местното производство на продукти като стомана, възобновяеми енергийни източници и автомобили.

Износът на южнокорейски автомобили нараства през 2023 г. Източник: Bloomberg

Американските производители на автомобили няма да успеят да отговорят на търсенето на пазара. По същия начин геополитическото напрежение означава, че китайски производители като BYD Co. едва ли ще се наложат в САЩ, дори ако се опитат да навлязат на пазара, отчасти защото вече са изправени пред 25-процентни мита по вноса. Новите правила за получаване на федерални стимули за електромобили допълнително намаляват конкурентоспособността на моделите, които са изцяло или частично произведени в Китай.

Това оставя европейци, японци и южнокорейци да запълнят празнината. При традиционните превозни средства Япония е изключителен лидер. Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. остават доминиращи играчи заедно с местните Ford Motor Co. и General Motors Co. Но те изостават при налагането на електромобилите - всички се опитват да догонят Tesla Inc.

Hyundai Motor Co. и Kia Corp. се възползват от тази възможност. Продажбите на южнокорейски електромобили в САЩ са се покачили с 60% миналата година, става ясно от данни на Министерството на търговията, индустрията и енергетиката, и са се увеличили петкратно спрямо обемите за 2021 г.

САЩ също ще разчитат на Южна Корея за батерии, машини и авточасти, тъй като Вашингтон провежда нови политики, насочени към гарантиране, че по-голям дял от екологичните коли ще се произвеждат на родна земя.

Повече от 70 години Сеул и Вашингтон остават близки военни и политически съюзници. През следващото десетилетие търговията ще започне да се превръща в също толкова важна част от отношенията между двете страни, заключва Кълпан.