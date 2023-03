Публикувано от „Вагнер“ видео с убийство на украински военнопленник потресе света 

Киев реши да не се отказва от Бахмут, където шансовете за оцеляване на украинските военни са 30/70

„Русич“, подразделение на частната руска армия „Вагнер", публикува в канала си в Telegramвидеоклип, в който се вижда екзекуцията на украински военнопленник. В него мъж в украинска униформа, стоящ в гориста местност, пуши цигара, и извиква „Слава на Украйна", след което пада покосен от няколко изстрела. Глас зад кадър казва на руски: "Умри, куче!".

Лозунгът "Слава на Украйна" е създаден от украински националисти, сътрудничили на нацистка Германия по време на Втората световна война. През 2018 г. той беше превърнат в задължителен поздрав за полицията и армията, припомня DPA. В миналото са се появявали видеоклипове, които е трудно да бъдат проверени, на които се вижда как украински войници стрелят по руски пленници. Москва също ги определи като военни престъпления. Сега относно новопоявилото се видео Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски заяви, че то показва, че в Русия се развива културата на военните престъпления. Според него това е пример за слабостта на руснаците. Той обеща, че този род престъпления ще получат подобаващото им се наказание и никой няма да избяга от правосъдието.

Руското министерство на отбраната засега не е отговорило на запитванията за коментар по темата. Украинските власти нямат представа къде и кога е направен записът, посочва Ройтерс. Записът беше публикуван от различни медии, като например интернет портала „Украинска правда" и „Евромайдан“. От морални съображения няма да публикуваме линк към видеото, където то все още е налично.

В понеделник вечерта украинският президент Володимир Зеленски обеща да открие убийците. Екзекутираният войник досега не е идентифициран от властите официално. Кадрите предизвикаха възмущение в Украйна и западните ѝ съюзници, а украинският главен прокурор заяви, че е започнало разследване на, по думите му, „бруталното и нагло убийство на невъоръжено лице", запечатано на видео и разпространено в социалните мрежи. И обвини Русия в нарушаване на законите на войната.

Комисарят по правата на човека в украинския парламент Дмитро Любинец нарече заснетия предполагаем разстрел „израз на низост и подлост".

Убийството на затворници е нарушение на Женевските конвенции, подчерта той. Любинец е изпратил видеото на свои колеги в чужбина като доказателство за „поредното военно престъпление от страна на Русия". Автентичността на видеото не може да бъде потвърдена от независим източник, посочва DPA.

Киев иска да задържи Бахмут, поне засега

Украйна не иска да се откаже от Бахмут - поне такава е официалната позиция в Киев. След срещата на президента Володимир Зеленски с ръководството на украинските военни в понеделник президентската канцелария публикува изявление, в което се казва, че главнокомандващият въоръжените сили Валерий Залужний и командващият войските в Източна Украйна Олександър Сирский са за продължаване на отбраната на града и за укрепване на украинските позиции в града. Според съобщения в украинските медии през последните дни Сирский е посетил позициите на украинските войски в Бахмут два пъти.

От известно време украинското ръководство също така заявява, че положението на защитниците става все по-трудно с оглед на усилията на нападателите да обкръжат града. От осем месеца руските войски се опитват да превземат града, в който някога са живеели около 70 000 души, но който оттогава е до голяма степен разрушен. Американският Institute for the Study of War (ISW) сега вижда признаци, че украинските войски се готвят да се изтеглят поне от частите на града на източния бряг на река Бахмутка. Предполага се, че положението на украинските войски се е усложнило още повече поради факта, че миналия петък при руска атака е бил разрушен железопътен мост, който е бил важен за доставките в града.

Освен това през последните седмици се появиха слухове, че между политическото и военното ръководство на Украйна има разногласия относно това дали има смисъл да се продължава да се държи Бахмут, който президентът Зеленски в няколко свои речи нарече "нашата крепост". Така в понеделник вестник Bild съобщи, позовавайки се на източници от президентската канцелария в Киев, че главнокомандващият Залушний още преди няколко седмици е предложил на президента тактическо изтегляне от Бахмут. Украинските медии пишат, че и в армията има различни мнения по въпроса дали Бахмут трябва да продължи да се защитава: докато някои смятат, че загубите междувременно са твърде големи, други са на мнение, че изтеглянето само ще доведе до това, че подобни разрушителни битки ще трябва да се водят и на други места.

В неделя англоезичният украински новинарски портал Kyiv Independent съобщи, че украинските войници в Бахмут се оплакват от липса на боеприпаси, липса на подкрепа от собствената им артилерия и лоша координация. Освен това войниците понякога се изпращат направо на фронта само след двуседмично обучение, пише медията, като се позовава на разговори с повече от дузина войници, с които е разговаряла след изтеглянето им от фронта в близкия град Костантиновка без присъствието на пресаташе. На фронтовата линия в Бахмут шансът да се върнат живи не е бил „50/50, а по-скоро 30/70", съобщава един от войниците.

Позиции на руските военни в Запорожието. Снимка: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин заяви в понеделник по време на среща с репортери в Аман, Йордания, че ако украинските сили се разположат около Бахмут, това „няма да означава непременно, че руснаците са променили хода на борбата".

„Мисля, че това има по-скоро символична стойност, отколкото стратегическа и оперативна", каза началникът на отбраната за продължилата няколко месеца битка. Остин добави, че не прави прогнози за изхода от битката за Бахмут.

Най-тежките боеве се водят за двата основни пътя за снабдяване на Бахмут, като украинските сили предприемат контраофанзиви, за да защитят движението от противотанкови управляеми ракети. Една от частите на Бахмут, контролирана сега от „Вагнер“, включва известната винарна в града. В понеделник собственикът на „Вагнер“ Евгений Пригожин публикува видеоклип, в който се вижда как подигравателно изпраща камион с вино от Бахмут на „украински жени" като подарък за Международния ден на жената 8 март. Не е ясно къде наистина е изпратено виното.

Новите неволи на „Вагнер“

Според ISW обаче все още няма доказателства за твърденията на Русия, че нападателите вече контролират части от града. Евгени Пригожин, ръководител на отрядите „Вагнер", твърди във видеоклип в петък, че неговите части на практика са обкръжили Бахмут. Само един път към града все още се контролира от украинците и на тяхна страна се бият само „старци и деца", каза Пригожин.

На следващия ден обаче Пригожин отново се оплака във видеозапис от „глада за боеприпаси" на войските си и обрисува мрачна картина от руска гледна точка, ако нещата не се оправят скоро. Ако сега „Вагнер" се изтегли „от Бахмут", фронтът ще се разпростре до руската граница, „може би дори по-далеч". За пореден път Пригожин си прави труда да представи конкурентите си от редовната армия като предатели: Неговите „прости воини" му казали, че е възможно „в дълбините на Министерството на отбраната или по-нагоре" да се опитват да измамят войниците и затова да не им позволяват да попълнят запасите си от оръжие, боеприпаси и изтребители.

Друго видео, публикувано в социалната мрежа „ВКонтакте" в понеделник сутринта, също е в същия дух. В него Пригожин казва, че „Вагнер" вероятно ще превземе Артьомовск - както нашествениците наричат Бахмут със съветското му име - след което ще набере много нови хора и ще превърне „най-добрата частна армия в света" в „армия с идеология". Това ще бъде „борбата за справедливост". Пригожин използва този термин като заплаха за собствените си руски редици: Според него министрите идват и си отиват, но „руският народ" остава. Войските на „Вагнер" ще „продължат да защитават страната ни" и на тях „не им пука дали един или друг орган иска това". Също в понеделник пресслужбата на Пригожин публикува съобщение от предприемача, според което той е изпратил писмо до военните за „спешната необходимост" да се снабдят военните му с боеприпаси. Но в неделя сутринта на неговия „представител" е било забранено да влиза в щаба на войските.

Украйна отби мащабна атака с дронове

Междувременно Русия изстреля нова вълна от безпилотни самолети срещу Украйна, повечето от които бяха свалени.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 13 от 15-те произведени в Иран дрона „Шахед-136“, които са летели към украински градове през нощта, съобщиха ВВС на страната в понеделник. Не се уточнява какво са поразили останалите два дрона, но няма данни за нарушаване на инфраструктурата. Графити в центъра на Киев, показващи горящия Кремъл. Снимкаа EPA/OLEG PETRASYUK

Русия, която от октомври насам се опитва да унищожи електрическата мрежа на Украйна с вълни от ракетни атаки и нападения с дронове, намали темпото на тези удари през последните седмици, тъй като започна да изчерпва запасите си от боеприпаси и тъй като Украйна разположи нови, осигурени от Запада средства за противовъздушна отбрана. По данни на националния мрежови оператор „Укренерго" Украйна не е претърпявала широкомащабни прекъсвания на електрозахранването вече 23 поредни дни.