В крайна сметка Украйна може да не е променила плановете си за връщане на окупираните от Русия територии, включително Крим. „Украйна ще избере начина за връщане на Крим - с политически и военни средства", заяви в четвъртък Тамила Ташева, пратеник на украинския президент в Крим, пред Politico.

„За да се сведат до минимум военните загуби на Украйна, заплахата за цивилното население в окупираните територии и разрушаването на гражданската инфраструктура, Украйна планира да даде на Русия възможност да избере начина, по който да напусне Крим. Ако те не желаят да напуснат доброволно, Украйна ще продължи да освобождава страната си с военни средства", добави Ташева.

About basics. The basis for real negotiations with RF is the complete withdrawal of Russian armed groups beyond the internationally recognized borders of Ukraine in 1991. Including #Crimea. There is no question of any territorial concessions or bargaining of our sovereign rights.