Разрушаването на „Каховка“ наводни фронтовата линия и сви възможностите за контраатака

Разрушеният язовир "Каховка" и едноименната водноелектрическа централа в окупираната от Русия част на Украйна ограничават възможностите на Киев за планираната контраофанзива в южната част на страната, тъй като се отприщи поток от вода, който предизвика сериозни наводнения, пише в свой обзор The Wall Street Journal.

Украйна заяви, че Русия е отговорна за разрушенията, които наложиха евакуацията на хиляди хора от десетки градове и села по поречието на река Днепър и биха могли да създадат водна буферна зона за руските сили на югоизточния бряг. Русия обвини Киев, че е саботирал язовира.

Западните разузнавателни служби, включително в САЩ, работят, за да установят кой е отговорен за скъсването на язовира, но клонят към обвиняване на Русия, заяви западен служител.

„Като се има предвид всичко, естествено трябва да се предположи, че това е агресия, извършена от руска страна, за да се спре настъплението на Украйна, насочено към освобождаване на собствената ѝ земя", заяви германският канцлер Олаф Шолц в телевизионно интервю, като добави, че отдавна се е опасявал, че язовирът ще бъде атакуван.

Разрушаването на язовира може да даде на Русия време да пренастрои отбраната си, като същевременно лиши Украйна от някои възможности за очакваното контранастъпление. Преминаването на огромната река Днепър в този участък на фронта вече ще бъде невъзможно, твърди Нико Ланге, бивш служител на германското министерство на отбраната.

Сега Русия може да пренасочи ресурси от югозападната част на фронта, за да укрепи други участъци, казва Ланге, който сега е сътрудник на Мюнхенската конференция по сигурността, световен форум за сигурност.

Киев държи в тайна къде ще се съсредоточи контранастъплението му, но военни експерти отдавна твърдят, че една от основните му цели може да бъде прекъсването на сухопътния мост, построен между Русия и Кримския полуостров, който Москва анексира през 2014 г. Наводненият регион би бил един от пътищата за постигането на тази цел.

Въпреки това военните анализатори смятат, че украинска атака през реката е малко вероятна предвид трудността и вероятната цена на подобна операция, както и липсата на амфибиен капацитет на Украйна.

Наводнението обаче може да носи и ползи за Украйна - например може да отмие укрепленията и минните полета, поставени от руските сили в района.

Язовирът вече претърпя щети през октомври, когато части от него и някои шлюзове бяха разрушени, докато руските сили се опитваха да се оттеглят от Херсон на фона на успешна украинска офанзива за превземане на южния град. По това време Украйна и Русия се обвиняваха взаимно в планове за взривяване на язовира.

В Белия дом говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби заяви, че САЩ не са стигнали до окончателно решение кой е разрушил язовира.

„Все още се опитваме да оценим какво се е случило тук, но руснаците незаконно са превзели този язовир и водохранилището преди много месеци и са го окупирали", каза Кърби.

Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО, заяви, че разрушаването на язовира е „възмутителен акт, който за пореден път демонстрира бруталността на руската война в Украйна".

Високопоставен служител на НАТО казва, че е твърде рано да се каже кой е отговорен за инцидента.

„Най-вероятно е мотивът да е руски", казва служителят. „Руснаците са тези, които могат да се възползват от това, че язовирът го няма“.

Украинският президент Володимир Зеленски пък заяви, че е свикал своя Съвет за национална сигурност и отбрана, за да обсъди инцидента. „Правим всичко, за да спасим хората", заяви Зеленски в публикация в канала си в Telegram. По-рано той заяви, че разрушаването на язовира, за което обвини Русия, „само потвърждава за целия свят, че те трябва да бъдат изгонени от всяко кътче на украинската земя".

Русия обвини за разрушаването на язовира украинския обстрел през нощта срещу вторник.

„Определено можем да заявим, че става дума за умишлен саботаж от страна на украинската страна", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Саботажът е имал за цел да лиши Крим от вода и да отклони вниманието от неуспеха на украинската офанзива, каза Песков.

На кадри, публикувани в интернет в ранните часове на вторник, се вижда как огромни количества вода се движат надолу по течението от електроцентралата - която разделя украинските и руските части на Херсонска област - и текат през пространства, в които сградите, включващи и самата електроцентрала, са срутени или взривени.

Според украински официални лица язовирът съдържа около 18 млн. куб. м. вода, а наводнението застрашава над 80 населени места, включително голямата регионална столица Херсон.

Тетиана Морозова, регионален директор на пощенската служба на Украйна, която в момента се намира в Херсон, заяви, че досега центърът на града е бил пощаден от наводненията, тъй като се намира на по-високо място, но районите, разположени по-близо до река Днепър, и много околни села са потопени.

Влакове евакуират хора от града, предимно възрастни и немощни хора, а доброволци раздават хуманитарна помощ, казва тя. Някои жители вървят по улиците с вода до колене, носейки кучета или котки, които не искат да оставят.

„Сутринта имаше паника, но сега тя вече е отминала. Хората виждат, че за тях се полагат грижи", каза тя.

Според експерти разрушенията могат да засегнат водоснабдяването на атомната електроцентрала в Запорожие, която разчита на резервоара за охлаждане на реакторите си. Говорител на украинската държавна компания за ядрена енергия заяви, че нивото на водата в язовир „Каховка“, който снабдява съоръжението с вода, бързо намалява, но в момента нивото в охлаждащия басейн на централата е достатъчно.

Всичките шест реактора на централата са в режим на студено спиране от месеци, а наводненията се случват надолу по течението на съоръжението. Реакторите в режим на спиране все още се нуждаят от малки количества вода за охлаждане, но централата разполага с достатъчно резерви като част от плановете си за извънредни ситуации, казва Марк У. Нелсън, управляващ директор на Radiant Energy Group, фирма за енергийни консултации. В случай, че водоснабдяването спре напълно, ръководството на централата може да достави охлаждаща вода с камиони или по друг начин, добавя той.

Назначеният от Москва кмет на Нова Каховка, окупираният от Русия град, който граничи с язовира, заяви, че обстрелът около 2 ч. във вторник е довел до разрушаването на съоръжението. Той не уточни от коя страна е бил обстрелът.

„В резултат на това водата от язовира е започнала да тече неконтролируемо надолу по течението", е цитиран да казва официалният представител на руската страна Владимир Леонтиев. Според него не е имало нужда от незабавна евакуация на жителите.

Губернаторът на украинската Херсонска област, която частично се контролира от Русия, заяви, че нивото на водата се очаква да достигне критична точка в рамките на часове и че властите са започнали да евакуират контролираните от Украйна селища, разположени най-близо до язовира.

Blowing up the Kakhovskaya Hydroelectric Power Plant will have devastating consequences, including a decade-long water shortage in Crimea, irreparable damage to hundreds of thousands of lives, and the risk of drowning for thousands. pic.twitter.com/aNluqHkPM9