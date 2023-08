Нов изстрел във войната: САЩ готвят още мита за износителите на китайски соларни модули

По този начин Вашингтон иска да накаже онези компании, които умишлено избягват наложените вече мита върху вноса на подобно оборудване

Проучване на правителството на САЩ заключва, че някои производители в Азия незаконно заобикалят митата върху вноса на китайско оборудване за соларни модули, потенциално изправяйки ги на мита, които заплашват да повишат цената на възобновяемата енергия и да забавят развитието на сектора, съобщава Bloomberg.

Някои соларни клетки и модули, изнасяни от Югоизточна Азия, могат да бъдат обложени с мита от до 254% през юни 2024 г., след като Министерството на търговията на САЩ установи, че компаниите, работещи в Камбоджа, Малайзия, Тайланд и Виетнам, избягват дългогодишните митнически налози.

САЩ посочиха пет компании - китайски, или свързани с Китай, които заобикалят митата: BYD Co. Ltd. (Хонконг) и New East Solar Co. Ltd. (Камбоджа); отдела на Canadian Solar Inc. в Тайланд и базираните във Виетнам Trina Solar Science & Technology и Vina Solar Technology Co., подразделение на Longi Green Energy Technology Co.

В крайна сметка решението трябва да подкрепи производителите на слънчева енергия в САЩ, които вече разширяват местния производствен капацитет със стимули от приетия миналата година Закон за намаляване на инфлацията (IRA). Много американски енергийни компании започнаха да диверсифицират веригите си на доставка преди решението, за да сведат до минимум потенциалното излагане на нови мита и да се предпазят от проблеми около американското законодателство за борба с принудителния труд, насочено към продукти, свързани с китайския автономен регион Синдзян.

Решението на Министерството на търговията може също така да разпали допълнително напрежението между Вашингтон и Пекин, въпреки че двете икономики търсят начини да подобрят отношенията си.

В краткосрочен план решението може да ускори покупките на соларно оборудване от САЩ, преди разширените мита да влязат в сила през следващата година, тъй като разработчиците на възобновяема енергия се стремят да натрупат незасегнато от мита оборудване.

Някои американски лобисти се опитаха неуспешно да настояват пред Министерството на търговията да наложи допълнителни ограничения върху вноса на слънчева енергия, които да се отнасят до полисилиция и слитъци, произведени в Китай. Но ведомството до голяма степен се съобрази с предварителното решение, което издаде миналия декември.

Най-малко три компании няма да бъдат засегнати от разширени мита — Hanwha Q Cells Malaysia Sdn. Bhd., Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. и Boviet Solar Technology Co. Ltd. — след като министерството заключи, че те не се опитват да избегнат налозите.

САЩ остават силно зависими от вноса на подобно оборудване от Югоизточна Азия, като засегнатите страни доставят приблизително 75% от соларните модули в САЩ. Съгласно решението всички други производители на слънчева енергия в четирите страни ще бъдат обхванати от новите мита, освен ако не удостоверят, че износът им не избягва митата.

Компании за възобновяема енергия по-късно в петък разкритикуваха решението на правителството на САЩ за нови мита, заявявайки, че този ход ще забави разгръщането на чиста енергия и ще навреди на напредъка в климата.

„Минахме от вдигане на тост за годишнината от Закона за намаляване на инфлацията и неговото положително въздействие върху енергийния преход на САЩ до оплакване за налагането на вредни соларни тарифи, които сериозно ще ограничат наличността на слънчева енергия в САЩ“, заяви Грегъри Уетстоун, президент на American Council on Renewable Energy.

Ще отнеме време, докато производството на соларна енергия, стимулирано от IRA, се увеличи, а междувременно последното решение на САЩ „ще увековечи текущите проблеми с доставките“, коментира и Абигейл Рос Хопър, президент на Solar Energy Industries Association, която представлява много компании.

„Този случай просто ще затрудни американските фирми да продължат да внедряват, финансират и инсталират слънчева енергия“, казва Хопър, добавяйки, че решението „не е в крак с целите на администрацията за чиста енергия“.