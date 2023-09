Възходът на Лаклан Мърдок до върха на семейната империя

След оттеглянето на Рупърт Мърдок най-големият му син застава начело на News Corp.

Лаклан Мърдок отдавна чака този момент. Ако, разбира се, приемем, че моментът действително е настъпил, пише AP.

В четвъртък баща му Рупърт Мърдок обяви, че през ноември ще се оттегли от ръководните си постове начело на двете си медийни компании: News Corp. и Fox Corp. Лаклан ще стане председател на News Corp., като същевременно ще остане главен изпълнителен директор и председател на Fox Corp., компанията майка на Fox News Channel.

Промените превръщат най-големия син на Рупърт Мърдок в безспорен лидер на медийната империя, която баща му изграждаше в продължение на десетилетия. Няма признаци неговите брат и сестра и бивши съперници Джеймс и Елизабет да са искали да заемат висшия пост; особено Джеймс, който от няколко години се дистанцира от компанията и политиката на баща си. Но Рупърт, който вече е на 92 години, отдавна има склонност да "изгражда" най-големите си деца, за да ги подкопае по-късно, а понякога и да ги настрои един срещу друг, като често сменя позицията си без предупреждение.

Като се има предвид напредналата възраст на Рупърт Мърдок, това може би е последният му ход във властта. Но има причина, поради която драмата на HBO "Наследство" често се тълкуваше като слабо прикрита и мрачна сатира на семейния му бизнес. В света на Мърдок, както и в измисления свят на семейство Рой, привидно сигурните неща могат да се променят за миг, особено когато се появят неочаквани възможности.

Лаклан Мърдок знае това от първа ръка. Роден в Лондон, той израства в Ню Йорк и учи в Принстън, където се занимава не с бизнес, а с философия. Бакалавърската му работа, озаглавена "Изследване на свободата и морала в практическата философия на Кант", разглежда тези сериозни теми заедно с пасажи от индуистките писания. Дипломната работа завършва с реплика от Бхагавад Гита, в която се споменава "безкрайният дух" и "чистият покой на безкрайността", според статия от 2019 г. в The Intercept.

Беатрис Лонгюнес, ръководител на дипломната работа на Лаклан в Принстън, е потвърдила това пред AP.

Лаклан Мърдок. Снимка: Stephanie Keith/Getty Images

След дипломирането си обаче Лаклан се впуска с главата напред в бизнеса на баща си, като се премества в Австралия, за да работи за вестниците на Мърдок, които някога са били в основата на бизнеса на News Corp. Мнозина предположиха, че е подготвян за по-високи позиции в News Corp., и не сгрешиха. Само за няколко години Лаклан става заместник-изпълнителен директор на холдинговата компания на News Corp. за нейните австралийски имоти; скоро след това заема ръководна позиция в самата News Corp. и скоро ръководи телевизионните станции и печатните издания на компанията.

Възходът на Лаклан рязко спира през 2005 г., когато той подава оставка от News Corp. без публично обяснение. Според Пади Манинг, австралийски журналист, който миналата година публикува биография на Лаклан Мърдок, основният проблем е свързан с два сравнително незначителни въпроса, по които Лаклан не е бил съгласен с Роджър Ейлс, който тогава ръководи Fox News.

"Истинският проблем беше, че Лаклан смяташе, че Рупърт е подкрепил изпълнителните си директори пред сина си", казва Манинг в интервю. "Затова Лаклан смяташе: "Ако няма да ме подкрепят, какъв е смисълът?". Манинг не е имал пряк достъп до Лаклан за книгата си "Наследникът", но твърди, че е разговарял задълбочено с най-близките си хора.

Лаклан се завръща в Австралия, където често е казвал, че се чувства най-уютно, и основава инвестиционна група, която наред с други имоти закупува и редица местни радиостанции.

Докато отсъства, News Corp. навлиза в бурни води. Британският скандал с телефонни хакери, в който журналисти от News of the World и други таблоидни издания, собственост на Мърдок, бяха намерили начин да подслушват гласовите пощи на британското кралско семейство, журналисти конкуренти и дори на изчезнала ученичка, нанесе сериозни щети на компанията. Това доведе до оставките на няколко служители на News Corp., до наказателни обвинения срещу някои от тях и до затварянето на News of the World, тъй като финансите на изданието се влошиха.

Манинг твърди, че щетите от скандала за News Corp. - както и за бащата на Лаклан Мърдок и за брат му Джеймс, изпълнителен директор на британската вестникарска група на News по това време - са помогнали на Лаклан да се върне в компанията.

"Той наблюдаваше как семейството се разпада заради скандала с телефонните измами", казва Манинг. Лаклан "изигра важна роля в обединяването на семейството в името на общия интерес, както и във възпирането на Рупърт да уволни Джеймс".

Макар и да се наложи да го убеждават още известно време, Лаклан в крайна сметка се завърна в компанията през 2014 г. като съпредседател на News Corp. заедно с Джеймс.

Не след дълго Ейлс е принуден да напусне работата си във Fox News след многобройни обвинения в сексуален тормоз.

Лаклан Мърдок си навлече критики от страна на медийните наблюдатели за това, което мнозина нарекоха все по-конспиративни и пропагандиращи дезинформация предавания на Fox News. Мрежата достигна най-ниска точка след изборите през 2020 г., когато производителят на машини за гласуване Dominion Voting Systems заведе дело срещу Fox News за 1,6 млрд. долара, твърдейки, че Fox съзнателно е популяризирала фалшиви конспиративни теории за сигурността на нейните машини за гласуване.

През март тази година Fox уреди този иск за 787,5 млн. долара. Подобен иск, подаден от Smartmatic, друг производител на машини за гласуване, може да стигне до съдебен процес през 2025 г., предполагат във Fox.

В някои отношения обаче поведението на Лаклан Мърдок подсказва известна двойнственост по отношение на ролята му в News Corp. През 2021 г. той се премести обратно в Сидни и оттогава смесва пътуването до работа и дистанционната работа от Австралия. "Мисля, че има основателен въпрос дали можеш да продължиш да правиш това и докога", докато ръководиш компании, базирани в САЩ, каза Манинг.