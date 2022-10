Wall Street започва търговската сесия на зелено*

Силните отчети на компаниите подпомагат настроенията на пазара

Водещите американски борсови индекси се повишават в началото на търговската сесия във вторник, докато инвеститорите се подготвят за натоварена седмица, изпълнена с корпоративни отчети, пише CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 1,52% към стойността си, или 459,37 пункта, достигайки 30 645,19 пункта.

Широкият измерител S&P 500 нараства с 1,43%, или 52,48 пункта, до 3730,43 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повишава с 1,53%, или 163,04 пункта, до 10 838,84 пункта.

Силните резултати на компаниите, публикувани по-рано през деня, подсилват възхода на пазара. Акциите на Goldman Sachs поскъпват с над 5% - отчетът на компанията е продължение на доброто представяне на банките, включително на Bank of America и Bank of New York Mellon от понеделник. Lockheed Martin добавя 3,36% към капитализацията си, след като надмина очакванията за печалба на акция.

Опасенията от рецесия и агресивното затягане на централните банки предизвикаха низходящи движения на щатските фондови пазари в последните седмици, но стабилното начало на сезона на отчетите може да сигнализира, че понастоящем икономиката се намира в по-добро състояние от очакваното.

Миналата седмица управителят на Федералния резерв на САЩ в Сейнт Луис Джеймс Булард не изключи възможността банката да повиши лихвите с по 75 базисни пункта на всяко от оставащите си две заседания за годината през ноември и декември.

Последните прогнози, публикувани от Фед на 21 септември, сочат, че централните банкери очакват лихвата да достигне 4,4% тази година и 4,6% през следващата, според медианните изчисления. Миналия месец Фед покачи показателя със 75 базисни пункта за трети пореден път, с което целевият диапазон достгина 3-3,23%.

Европейският сорт петрол Брент поевтинява с 1,75% до 90,02 долара за барел, а американският сорт West Texas Intermediate (WTI) - с 2,35% до 83,45 долара за барел.

Цената на златото се понижава с 0,42% до 1657 долара за тройунция. Доходността по 10-годишните щатски облигации достигна ниво от 3,988%.

*Към 17:27 ч. българско време