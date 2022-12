Ще освободи ли Puma място в Dax за Porsche?

В понеделник вечерта ще бъде преразпределен съставът на германските борсови индекси

След 15 месеца в Dax Puma е заплашена от изпадане от „висшата лига на фондовите пазари в Германия“. Местният борсов оператор Deutsche Börse ще направи преглед на индексите си след 23:00 ч. (българско време) в понеделник вечерта. Счита се за сигурно, че производителят на спортни автомобили Porsche ще бъде повишен в Dax. Това ще се случи на 19 декември.

Решаваща за мястото в индекса е средната пазарна капитализация на акциите в свободно обращение през 20-те търговски дни преди решението за индекса. Първичното публично предлагане на дъщерното дружество на Volkswagen Porsche беше изключително голямо - 9,4 млрд. евро, а оттогава акциите на Porsche са поскъпнали с около 30%.

След първичното публично предлагане на Porsche онлайн търговецът на дребно с модни стоки Zalando беше смятан за вероятен кандидат да освободи мястото на производителя на спортни автомобили от Dax. Оттогава обаче акциите на Zalando поскъпнаха с над 60%, а тези на Puma почти не са се променили. Том Кула, експерт по индексите в Stifel Europe Bank, коментира темата: „Puma почти сигурно ще трябва да освободи мястото си в Dax”. Handelsblatt обяснява защо много анализатори все още харесват акциите на Puma и какви други промени в индексите предстоят.

Акциите на Puma: по-добре оценени от тази на Adidas

От бизнес гледна точка Puma е в по-добра позиция от по-големия си конкурент Adidas. Тази година Puma ще постигне рекордни продажби и печалби. През първите девет месеца производителят на спортни стоки генерира оперативна печалба преди лихви и данъци в размер на 600 млн. евро, като по този начин вече достигна долния диапазон на прогнозата си за печалба от 600-700 млн. евро.

От друга страна, Adidas вече трябваше да понижи три пъти прогнозата си за печалбата през тази година и очаква печалба от продължаващи дейности в размер на едва 500 млн. евро. Според анализатора на Credit Suisse Саймън Ъруин Puma е по-добре позиционирана от Adidas и трябва да прави по-малко компромиси по отношение на ценовите отстъпки.

Пирал Дадания от канадската банка RBC също подчертава, че Puma е в „добра форма". Измерени чрез очакваните печалби, акциите на Puma се оценяват по-ниско от тези на Adidas или дори Nike.

Подобно на почти 80% от анализаторите, които следят акциите на Puma според Bloomberg, Ъруин и Дадания съветват да се купуват акции на компанията. Няма препоръки за продажба. Това не се променя от факта, че досегашният успешен шеф на Puma Бьорн Гулден преминава на работа в Adidas през януари.

Томас Маул, анализатор в DZ Bank, предполага, че наследникът на Гулден - Арне Фройнд - ще успее да запази Puma като търсена марка. Фройнд работи в Puma повече от десет години. Той е член на управителния съвет от година и половина и работи в тясно сътрудничество с Гулден.

По мнението на анализаторите „понижението“ от Dax до MDax при всички случаи няма да се отрази на книжата на Puma. Средната ценова цел за акцията в дванадесетмесечен хоризонт е 70 евро - това съответства на ценови потенциал от около 40%.

Акциите на Verbio могат да последват книжата на Deutsche Wohnen в MDax

Според Кула акциите на производителя на батерии Varta трябва да отстъпят място на Puma в MDax. Експертът по индексите в Stifel Europe Bank казва: „Акциите на Varta се сринаха толкова много, че няма шанс да останат в MDax“.

Съответно Varta ще бъде вписана в сегмента за малките капитализации SDax, където ще измести книжата на онлайн търговеца на дребно на модни стоки About You. След това книжата на About You вече няма да бъдат включени в никакъв индекс.

От друга страна, според Кула е сравнително сигурно, че силно поскъпналите акции на производителя на биогорива Verbio ще се преместят от SDax в MDax. Акциите на Deutsche Wohnen ще трябва да освободят място за тях в MDax, а те на свой ред ще бъдат прехвърлени в SDax.

Според Кула кандидат за повишение в SDax е производителят на полупроводници Elmos Semiconductor, чиито акции наскоро достигнаха исторически максимум от над 63 евро. Elmos вероятно ще измести строителния предприемач за недвижими имоти Instone Real Estate. В този случай акциите на последния също няма да бъдат включени в нито един индекс.