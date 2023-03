Финансовите акции по света изтриха 465 млрд. долара от стойността си за два дни 

Книжата на First Republic Bank се сринаха с почти 73% в рамките на три сесии, ставайки най-губещите в MSCI World Financials за този период

За два дни световните финансови акции загубиха 465 млрд. долара от пазарната си стойност, тъй като след фалита на Silicon Valley Bank инвеститорите намалиха експозициите си към редица кредитори - от Ню Йорк до Япония.

Загубите се увеличиха във вторник, като индексът MSCI Asia Pacific Financials спада с 2,7% до най-ниската си стойност от 29 ноември. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. губи 8,3% от пазарната си стойност в Япония, южнокорейската Hana Financial Group Inc. отчита понижение с 4,7%, а австралийската ANZ Group Holdings Ltd. - с 2,8%, предава Bloomberg.

Съществуват опасения, че финансовите компании могат да усетят въздействие от инвестициите си в облигации и други инструменти заради предизвиканата от SVB тревога. Доходността по държавните облигации се понижи в понеделник на фона на очакванията, че Федералният резерв ще отложи повишаването на лихвените проценти поради сътресенията в банковата система.

„Финансовите пазари се движат по тънък лед", заяви Джон Уудс, главен инвестиционен директор на Credit Suisse Group AG за Азиатско-тихоокеанския регион, в интервю за Bloomberg. „Наистина трябва да знаем точно какво въздействие ще има това върху по-широкия пазар. Моето усещане е, че Фед вероятно ще направи пауза, защото според мен това до голяма степен е свързано с ликвидния риск".

Общата пазарна стойност на компаниите, включени в индекса MSCI World Financials и индекса MSCI EM Financials, е спаднала с около 465 млрд. долара от петък насам. Регионалните банки в САЩ бяха сред най-силно засегнатите в понеделник, като индексът KBW Regional Banking Index потъна със 7,7% - най-резкия му спад от юни 2020 г. насам.

Акциите на First Republic Bank се сринаха с почти 73% в рамките на три сесии, за да се превърнат в най-губещите в измерителя MSCI World Financials за този период. Moody's постави всички оценки за дългосрочните рейтинги на кредитора в режим на преразглеждане за понижаване.

First Republic Bank e сред най-губещите банки покрай фалита на SVB. Снимка: Jeenah Moon/Bloomberg

Акциите на европейските банки и застрахователи също поевтиняха в понеделник. Книжата на Credit Suisse Group AG поевтиняха с 15% до ново рекордно дъно, а цената на застраховката на облигациите ѝ срещу фалит се покачи до исторически връх на фона на опасенията за по-широко разпространение на кризата в банковия сектор.

Банките в Япония

"Големите банки в Северна Азия имат предимно „минимален риск от внезапно масово изтегляне на депозити, което съкруши Silicon Valley Bank", като се имат предвид солидните им депозити, структурата на активите и ликвидността, пише анализаторът на Bloomberg Intelligence Франсис Чан. „По-малките кредитори може да крият ликвидни и кредитни рискове, които лесно могат да бъдат пренебрегнати“.

Японските банки заемат видно място сред най-високите съотношения на нереализираните загуби към собствения капитал в региона, показват данни за около 130 кредитора от Азиатско-тихоокеанския регион с активи за над 5 млрд. долара, събрани от Bloomberg. Jimoto Holdings Inc., Tsukuba Bank Ltd. и Fukushima Bank Ltd. са сред тези с коефициент на нереализирани загуби спрямо собствения капитал от поне 9%.

И трите компании, чиято пазарна капитализация е под 150 млн. долара всяка, отчетоха понижения на пазарните си капитализации с над 10% за три дни. От декември насам японските финансови акции поскъпваха на фона на признаците, че централната банка на страната се насочва към затягане след години на изключително разхлабена парична политика.

„Днес продавам (акции на) банки и застрахователи", казва Таку Ито, главен фонд мениджър в Nissay AssetManagement Corp. „Без съмнение това е поражение, но мисля, че и много фондови мениджъри правят същото, защото акциите на банките поскъпваха и много мениджъри увеличаваха позициите на банките“.

Фед започна проверка

Федералният резерв на САЩ обяви вътрешна проверка след засилващите се критики след най-големия банков срив в САЩ от финансовата криза през 2008 г. насам. „Събитията около Silicon Valley Bank изискват задълбочено, прозрачно и бързо разследване", заяви председателят на Фед Джером Пауъл в понеделник след затварянето на пазара в САЩ.

Централната банка трябва внимателно да прегледа как банката, специализирана във финансирането на стартиращи предприятия в технологичната индустрия, е била под надзор и регулация, добави заместник-председателят на Фед Майкъл Бар, който отговаря за разследването. Фед трябва да прояви „смирение" и да разбере „какво можем да научим от този опит". Докладът по въпроса ще бъде публикуван на 1 май.

Сривът на Silicon Valley Bank, базирана в Санта Клара, Калифорния, вследствие на огромни тегления на средства поради проблеми с ликвидността, оказва натиск по-специално върху регионалния клон на Фед в Сан Франциско. Финансовите регулатори на щата са изправени пред критични въпроси, след като банката се срина в рамките на няколко дни миналата седмица.

А сривът на цените в банковия сектор се случи въпреки многократните опити на администрацията на президента Джо Байдън да успокои клиентите на банките и да предотврати евентуални панически реакции. „Американците могат да бъдат спокойни, банковата система е в безопасност. Вашите депозити са в безопасност", заяви Байдън в понеделник. Клиентите ще имат достъп до спестяванията си по всяко време, увери президентът.

За разлика от финансовата и банковата криза от 2008 г. обаче този път данъкоплатците няма да плащат за застраховането на депозитите, обясни Байдън. То ще бъде поето от фонд, в който всички банки плащат. Белият дом неколкократно подчерта, че няма паралели с финансовата и банковата криза от 2008 г., когато се наложи големите финансови институции да бъдат спасявани с парите на данъкоплатците.