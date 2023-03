Кати Ууд: Фед е виновен за SVB и Signature, не криптовалутите

Политиките на Федералния резерв, а не криптовалутите, са основният виновник за фалитите на Silicon Valley Bank (SVB) и Signature. На това мнение е ръководителката на Ark Investment Кати Ууд.

„Според мен политиката на Фед е основният виновник. Заради сушата при финансирането с рисков капитал и по-високата доходност по фондовете на паричните пазари депозитите напускат американската банкова система“, посочва Ууд в серия туитове, цитирана от Bloomberg.

Не криптовалутите тласнаха SVB и Signature към фалита, категорична е тя.

Crypto did not force SVB and Signature into bankruptcy. In my view, Fed policy was the primary culprit. Because of a VC funding drought and higher yields on money market funds, deposits left the US banking system.