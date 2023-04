HBO Max ще се превърне в Max, включвайки нови сериали от вселената на Хари Потър и "Игра на тронове"

Промените във видео стрийминг услугата се очакват в Европа през 2024 г.

Видео стрийминг услугата, която ще замени HBO Max, ще бъде наречена Max, като ще комбинира съдържанието от HBO Max с това на Discovery+, обяви Warner Bros. Discovery.

Платформата ще стартира официално в САЩ на 23 май, като в Европа (съответно и в България) промяната ще настъпи през 2024 г., обяви гигантът на пазара на развлечения.

Главният изпълнителен директор Дейвид Заслав нарече 2022 г. „година на преструктурирането“, а 2023 г. е времето, в което екипът ще подготви компанията за бъдещето.

На онлайн събитието представители на компанията изтъкнаха, че „стриймингът е тийнейджър“, а стрийминг гигантът се опитват да опрости предложенията си за потребителите, фокусирайки се върху качеството, а не количеството.

Същевременно Warner Bros. Discovery иска да адресира притесненията на потребителите с единна услуга, в която има всичко.

Според проучване, представено от компанията, 69% от потребителите твърдят, че има твърде много услуги на пазара. 58% се чувстват претоварни от обема на съдържанието, а средното време, което прекарват в търсене на съдържание, е 11 минути. Същевременно разходите за подобен тип услуги по поискване е нараснал двойно през последните пет години – от 144 долара годишно през 2018 г. до 356 долара през 2022 г.

Не на последно място Warner Bros. Discovery иска да направи платформата си по-привлекателна за младите потребители, тъй като в момента е насочена предимно към възрастните.

„Искаме Max да приветства всички и да бъде лесно разпознаваема, включително в един ключов клиентски сегмент – децата и семействата“, коментира Джей Би Перет, който е президент и главен изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery, отговарящ за глобалния стрийминг и бизнеса с игрите. „Всички обичаме HBO. Това е марка, изграждана в продължение на пет десетилетия, за да бъде модерен, новатор, диктуващ тенденциите в развлечението за възрастни. Но не е точно мястото, където родителите с охота ще оставят децата си“, допълва той.

Ето защо Max ще позиционира по-успешно съдържание от брандове, насочени към децата, като Cartoon Network, Boomerang, Looney Tunes и други.

След като от седмици се спекулира, че Warner се опитва да разшири предложенията си, свързани с историята за Хари Потър, днес от компанията официално потвърдиха, че в следващото десетилети ще предложат на потребителите нов сериал, базиран на книгите на Джоан Роулинг.

Сериалът ще включва нови актьори с идеята една от най-популярните книжни поредици в света да оживее на малкия екран по актуален начин, привличайки сегашните младежи.

Същевременно гигантът залага на още един от най-големите си франчайзи – „Игра на тронове“. Планиран е нор сериал, свързан с тази вселена, който ще носи името „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” – адаптация по една от новелите на Джордж Р. Р. Мартин.

Въпреки че планираше да консолидира изцяло съдържанието си в едно приложение, Warner Bros. Discovery избра да остави платформата Discovery+ и като самостоятелна опция, посочвайки, че тя има достатъчно голям брой верни потребители.

Припомняме, че WarnerMedia на AT&T се сля с Discovery, създавайки гиганта с името Warner Bros. Discovery.