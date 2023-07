Мъск: Паричните потоци в Twitter все още са отрицателни

Паричните потоци в Twitter остават отрицателни заради почти 50-процентов спад на рекламните приходи и тежко дългово бреме, каза Илон Мъск в събота. Това не отговаря на собствените му очаквания от март, че Twitter може да има положителни парични потоци до юни, предава Ройтерс.

„Трябва да постигнем положителни парични потоци, преди да имаме лукса да правим нещо друго“, каза Мъск в туит, отговаряйки на въпроси за рекапитализация.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.