Акциите на Arm поскъпват с 15% в дебюта си след най-голямото IPO за годината

Пазарната капитализация на звеното на SoftBank надхвърля 61 млрд. долара

Книжата на Arm Holdings Plc поскъпват с цели 15% в дебютния си ден на търговия, след като компанията набра 4,87 млрд. долара при най-голямото първично публично предлагане (IPO) за годината в САЩ, съобщава Bloomberg.

Разработчикът на чипове, собственост на SoftBank Group Corp., продаде 95,5 милиона американски депозитарни акции в горната част на пазарния диапазон от 47-51долара всяка. Акциите започнаха търговията в четвъртък на цена от 56,10 долара и се продаваха за 58,86 долара в 19:19 ч. българско време на борсата в Ню Йорк, осигурявайки на Arm пазарна капитализация над 61 млрд. долара.

Успехът оправдава Масайоши Сон - основател, председател и главен изпълнителен директор на SoftBank – който опроверга банкери и мениджъри, които изказаха аргументи за ценообразуване на акциите над предлагания диапазон. Сон посочи, че не си струва да се рискува стабилния борсов дебют за около 100 млн. долара под формата на допълнителни приходи.

В списъка с инвеститори в IPO-то включва някои от най-големите клиенти на Arm. Компанията отдели акции за над 700 млн. долара за Intel Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Въпреки това SoftBank все още контролира 90% от акциите на звеното.

IPO-то на Arm е най-голямото в САЩ от листването на производителя на електрически превозни средства Rivian Automotive Inc. за 13,7 млрд. долара през октомври 2021 г.

Листването надхвърли 4,37-те милиарда долара, набрани през май от звеното на Johnson & Johnson Kenvue Inc., превръщайки се в най-голямото IPO от началото на годината.

Arm не произвежда чипове, но доставя на производителите на чипове основни интегрални схеми. Основана през 1990 г., тя се фокусира върху зараждащия се пазар на мобилни телефони в ранните си години и се превърна в доминиращ доставчик за тази индустрия.

Инвеститорите в компанията залагат, че Arm ще може да генерира повече продажби от настоящите си клиенти и да се разшири към нови пазари. Схемите на компанията присъстват в повече от 99% от смартфоните, но тя се стреми да навлезе в области, където е по-малко доминираща, включително компютърни мрежи, облачни изчисления и автомобилна индустрия.

Компанията също така се опитва да се възползва от гигантския интерес към системите за изкуствен интелект и езикови модели, като ChatGPT на OpenAI. Системите с изкуствен интелект изискват големи количества изчислителна мощност за създаване и внедряване, предлагайки на производителите на чипове и доставчиците, включително Arm, огромен нов пазар, от който да се възползват.

Акции на Nvidia, производителя на чипове в центъра на бума на ИИ, са увеличили цената си повече от три пъти тази година, повишавайки стойността на компанията над 1 трлн. долара. Nvidia включва схемите на Arm в някои от предстоящите си чипове, въпреки че Arm все още не е в центъра на манията по ИИ.