Голямата дилема на Netflix с бизнеса с игри

Компанията се насочва към все по-скъпи заглавия, без да бележи особен успех в гейминг начинанието си

Netflix планира да участва в гейминг бизнеса години напред. Сега компанията се опитва да разбере как да печели от него и обмисля потенциалната промяна в стратегията, пише Wall Street Journal.

През последните месеци мениджъри на стрийминг гиганта са водили дискусии за това как компанията да генерира приходи от своите игри, твърдят източници, запознати с въпроса.

В момента игрите на Netflix са безплатни за всички абонати – част от стратегията за насочване на потребителите да се връщат към платформата, когато любимите им сериали са между сезони, както и за привличане на нови фенове.

Сред обсъжданите идеи са покупки в приложенията, таксуване за по-сложни игри, които Netflix разработва, или предоставяне на нова възможност за достъп до игри, които включват реклами, допълват източниците.

Подобни ходове биха били повратна точка на Netflix, която се съпротивлява на позиционирането на реклами или покупки в приложенията на своите игри.

„Искаме да предлагаме различно изживяване и част от това усилие е да дадем на създателите на игри възможността да мислят за разработката на игри само от гледна точка на удоволствието от играта, без да се налага да се тревожат за други форми на монетизация, независимо дали става въпрос за реклами или плащане в игрите“, коментира пред инвеститори съизпълнителният директор на Netflix Грег Питърс през април.

Netflix насърчава вътрешния открит дебат относно стратегията си, която е ключов стълб на нейната култура, но тези дискусии не означават, че компанията ще реши да монетизира игрите си.

Дискусиите са най-новия пример за това как стрийминг компанията постоянно прави оценка на баланса между потребителското изживяване и нуждата да печели пари. Преди това Netflix се противопоставяше на мерки като премахването на споделянето на пароли и предлагането на услуга, включваща реклами, защото се притесняваше за изживяването на потребителите. В крайна сметка обаче промени курса и на двата фронта през последните няколко години.

Броят на потребителите, които изтеглят игри на Netflix, расте, но остава малък. Към октомври по-малко от 1% от абонатите на стрийминг платформата по света са играли игрите ѝ ежедневно, изчислява Apptopia.

Netflix беше наясно, че нейната гейминг стратегия, която заложи през 2021 г. и досега се състои от мобилни игри, които абонатите могат да изтеглят безплатно, е дългосрочен залог.

През последните няколко години Netflix придоби няколко малки студиа за игри и започна да създава повече заглавия, фокусирани върху собствените ѝ филми и сериали. Нейната най-популярна оригинална продукция в тази сфера - „Too Hot to Handle: Love is a Game”, беше пусната през декември 2022 г. Играта, която е свързана с риалити шоуто „Too Hot to Handle” на Netflix, е изтеглена 7 млн. пъти според Sensor Tower.

Компанията също така лицензира популярни игри като “Grand Theft Auto: San Andreas”, която стои зад 11% от изтеглянията на игри на Netflix за 2023 г., отново по данни на Sensor Tower.

Анализатори изчисляват, че Netflix е похарчила около 1 млрд. долара за придобиването на гейминг студиа и играждането на бизнеса. Компанията харчи по около 17 млрд. долара на година за сериали и филми.

Като цяло игрите на Netflix са свалени 81,2 млн. пъти по света миналата година, което е почти трикратно увеличение спрямо 28,7 млн. изтегляния за 2022 г., според Sensor Tower. Сумата обаче е само малка част от стотиците милиони изтегляния, отчетени от компании за игри като Roblox и Activision.

Очаква се гейминг бюджетът на Netflix да се увеличи, тъй като компанията настоява да прави игри с качеството на тези за конзоли. Компанията публикува обяви за работа за десетки мениджърски позиции, включително директор, който да съблюдава първата високобюджетна игра на компанията. Създаването на игри от клас “AAA” може да струва стотици милиони долари.

Тази амбиция е причината Netflix да обсъжда потенциалното таксуване за тези видове игри, споделят част от източниците.

Някои от директорите и инвеститорите на Netflix поставиха под въпрос стратегията на подразделението. На среща на ръководството на Netflix през 2022 г. анализатор от Capital Group, който държи голям дял в компанията, постави под съмнение стойността на игрите и изрази опасения, че това начинание отнема ресурси от другия бизнес на компанията.