Мартин Гиков: Средства за добри иновативни проекти в България има

Бъдете активни, призова стартиращите компании у нас зам.-министърът на иновациите

Призив към предприемачите и новостартиращите компании в България да бъдат активни в търсенето на финансиране отправи зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков по време на форума Founders Today, организиран от Investor Media Group.

Той отбеляза, че Министерството на иновациите и растежа има богата палитра от инструменти за подпомагане на предприемачите, както и Българската банка за развитие, която също разполага с инструменти за директно финансиране. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) също е в помощ на предприемачите, отбеляза той.

Гиков посочи, че докато пред стартъпите и компаниите за рисково финансиране в Западна Европа и САЩ има доста сериозни ликвидни предизвикателства, у нас има достатъчно средства за инвестиции. За пример той посочи предстоящ дялов инструмент на фонда на фондовете за 105 млн. евро, който ще покрива и най-ранната фаза на развитие на компаниите.

"Нашият стремеж е именно такъв - да няма вакуум, както и да няма припокриване на инструментите", коментира той.

"Бъдете активни, средства за добри иновативни проекти има", заяви Гиков. Той спомена като възможност за финансиране дори фонда за иновации на НАТО, който беше учреден миналата седмица, като поясни, че за него могат да кандидатстват иновативни компании с потенциал за двойно предназначение, дори и да не са свързани с поръчки на министерства на отбраната от блока. Повече информация за фонда на НАТО ще има до края на годината, обеща зам.-министърът.

За финал Гиков цитира изследване на Forbes сред топ 500 най-успешни компании в света, което им задава въпроса "Кой е най-важният актив за вас?". Над 80% от топ мениджърите се обединяват около отговора, че предприемаческата култура в тези компании е истинският двигател на успеха, независимо дали компанията е малка, или международна.

"Има страхотни идеи сред вас, пожелавам ви в бъдеще да се похвалите като един от еднорозите, излезли от тази инициатива", обърна се Гиков към финалистите в конкурса Founders Today, който дава възможност на шестима успешни създатели на стартиращи компании да получат медийни пакети за реклама и комуникация в каналите на Investor Media Group и ексклузивна менторска сесия с утвърден български предприемач.

