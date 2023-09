Средата за бизнеса в България се променя все повече в положителна посока

Предприемачеството може да се разглежда като изграждане на една екосистема, която да осигури средства и възможност за по-добър живот, изтъква Георги Цонев от „УниКредит Булбанк“

Изграждането на бизнес и неговото развитие представлява процес, който е съпътстван от редица препятствия, които могат да бъдат преодолени, ако предприемачът има ясна идея, добър екип и ентусиазъм, за да изгради доверие у инвеститорите и пазара. Това мнение споделиха участниците в дискусията "10 неща, които всеки предприемач трябва да знае", част от събитието Founders Today, организиран от Investor Media Group.

„Изпитвам голям респект към предприемачите. За 20-те си години опит съм срещал предприемачи в началото и близо до края на техния път. Те са гръбнакът на бизнеса и икономиката“, изтъкна Иван Церовски, член на УС и изпълнителен директор на Българска банка за развитие (ББР). „Всички може да се научим от предприемачите, не само в професионалния ни живот, но и в личния“, добави още той.

Иван Церовски - Член на УС и изпълнителен директор на Българска банка за развитие. Снимка: Investor.bg

Церовски изрази мнение, че един успял предприемач не се плаши лесно и приема всеки един проблем като предизвикателство и възможност.

„ББР се среща с много предприемачи, от най-малките до най-големите. Разполагаме с богата палитра от инструменти за стартиращи компании, scale-up фирми и др.“, подчерта Церовски.

От своя страна, Силвия Павлова, управляващ партньор и съосновател на Wooden Spoon, сподели опита си като предприемач и първите стъпки в създаването на бизнес.

Силвия Павлова – Управляващ партньор и съосновател на Wooden Spoon. Снимка: Investor.bg

„Има много начини за преодоляване на страха при стартиране на собствен бизнес. Това, което предлага индустрията, не отговаря на моите изисквания и създадох продукт, който осигурява алтернатива на родителите. Исках да направя една компания, която да застане зад идеята да прави добро за хората“, сподели Павлова.

В дискусията се включи Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, който подчерта ролята на държавата в развитието на бизнес екосистемата.

Бойко Таков - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Снимка: Investor.bg

„Виждаме страхотни примери от тази екосистема, които искат да предадат своя опит и това се случва в много и най-различни формати. Именно с подкрепата на успелите предприемачи прохождащите преодоляват страховете и избягват някои грешки, които техните ментори са направили“, споделя Таков.

Междувременно Георги Цонев, директор „Инвестиционно банкиране“ на УниКредит Булбанк, подчерта, че много предприемачи се питат кое е най-лошото нещо, което може да им се случи и си визуализират това, което реално ги притеснява най-много. Важното е после да си изградят план, който внушава спокойствие и буди увереност.

Георги Цонев - Директор Инвестиционно банкиране на УниКредит Булбанк. Снимка: Investor.bg

„Истината е, че предприемачите дават страхотен пример. Създават една екосистема и изграждат една среда за по-добър живот“, изтъкна Цонев, добавяйки: „Съветът ми за предприемачите е: валидирайте своята идея пред възможно най-голям кръг от хора“.

Финансиране

Според Бойко Таков средства в България за финансиране на бизнеса има и то под най-различни форми, както за стартиращи компании, така и за по-развити дружества. Той подчерта, че въпреки наличието на средства не винаги бизнесът се възползва от тези пари.

„Когато говорим за иновации, една иновация, за да бъде комерсиализирана, тя трябва да решава някакъв проблем“, изтъкна още Таков. „Ролята на държавата е да подпомага този процес, но не и да го води. Бизнесът трябва да се развива сам, да търси възможности за развитие и финансиране“, добавя още той.

От своя страна, Иван Церовски от ББР подчерта, че предприемачите трябва на първо място да са прозрачни, когато представят своята идея пред инвеститор. „Когато се свързват с инвестиционен фонд или банка, предприемачите трябва честно да кажат каква е идеята им, какви са им недостатъците, как виждат бъдещето, защото инвеститорът реално се жени за предприемача, а тук, при женитбата, най-важно е доверието. То е ключово и така се гради истинско партньорство“, изтъкна Церовски.

Георги Цонев от УниКредит Булбанк подчерта, че в България има възможност за финансиране чрез различни акселератори, инкубатори, фондове за рисков капитал и търговски банки. „Помагаме, където можем, включително с ноу-хау и контакти, които са не по-малко важни от парите“, изтъкна още той.

Силвия Павлова от Wooden Spoon сподели, че стартира своя бизнес с 5 хил. лв., като до 2022 г. не е търсила външно финансиране. „Влязохме в място от пазара, където нямаше никой, където обаче се оказа, че има търсене“, изтъкна тя.

Тъй като бизнесът ѝ бързо се разраства, Павлова решава да изтегли кредит, за да построи фабрика, като това е нейното първо външно финансиране.

„Използвахме европейски фондове, които финансираха закупуването на няколко машини“, припомня си тя.

Управление на средствата

Според Георги Цонев първото нещо, което всеки нов предприемач трябва да направи, е да повиши своята финансова култура. Въпреки това той призна, че е факт, че в България има редица успели финансово неграмотни предприемачи.

Той посъветва младия бизнес да управлява умно оборотния си капитал и докато е малка компания, да не инвестира в дълготрайни материални активи.

От своя страна, Иван Церовски подчерта, че умното управление на средствата трябва да се случи още преди да сте ги взели, „да имате идеята“.

„Нужна е ясна и силна отчетност“, изтъкна още той.

Как една млада компания да спечели доверието на инвеститора?

Според Церовски предприемачът трябва да е честен и да е ентусиазиран. „Той трябва да харесва и да вярва в своята идея. „Третото нещо, което също е много важно, поне малко да разбира от счетоводство и финанси“, подчерта той.

В същото време Павлова заяви, че един предприемач, вярващ в идеята си, е като малка атомна бомба, която е готова да избухне. „Положителното отношение зарежда целия екип и инвеститорите виждат това“, посочи тя, добавяйки: „В гена си българинът всъщност има силен предприемачески дух“.

Как се променя средата за малкия и среден бизнес?

Според Бойко Таков средата се променя в положителен план. „Негативните неща са предизвикани от външни фактори. Извън привнесените кризи и процеси, които не можем да контролираме, само да омекотяваме с различни инструменти, смятам ,че средата се подобрява“, изтъкна той.

По думите му екосистемата постоянно расте и вече е на едно доста добро ниво. Расте с всяка една нова компания. „Вече имаме един еднорог и няколко, които не са официално обявени“, посочи Таков.

Той заяви категорично, че средата се подобрява, въпреки че има проблеми. „Един от тях са хората. Срещаме се и работим с всички сектори. Това е, може би, проблем номер едно за всички – броя и квалификацията. Това е и общоевропейски проблем“, подчерта той.

Според Павлова в България, от страните в Европа, най-лесно се стартира бизнес. „В Европа пазарът е разпределен и е трудно да се започне бизнес. Тук има редица програми за подпомагане на бизнеса“, посочи още тя.

Павлова подчерта, че трябва да се смени мисленето на бизнеса за служителите. „Предлагаме изключително гъвкаво работно време. Спираме работа през август“, сподели тя, добавяйки: „Стремим се работата да влияе минимално на личния живот на служителите“.

От своя страна, Церовски потвърди мнението на Таков, че средата за бизнеса в България се променя в положителна посока. „Вярвам, че това е катализатор хората да се връщат към България и да пристигат чужденци“, посочи той.

Екипът – фактор при изграждане на доверие у инвеститора

Според Бойко Таков е изключително важно компанията да представи своя екип пред инвеститора, тъй като инвеститорите добиват представа за възможностите на предприемача именно чрез хората, които го заобикалят.

Но липсата на хора може да има и положителен ефект, тъй като компаниите започват да търсят все повече и повече варианти да задържат своите служители, да им предоставят по-добри условия, изтъква Таков.

„От гледна точка на банките, идеята е нищо без екипа. Идеята може да е страхотна, но липсата на хора, с които да я реализираш, не предлага нищо работещо“, добави гостът.

По какъв начин младият бизнес може да продължи своето развитие отвъд България?

Таков подчерта, че една от основните дейности на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е интернационализацията на предприятията.

„Казвал съм, че една икономика, за да расте, тя трябва да развива износа. Всяка една компания, с която работим, изначално гледа навън. Със зараждането на идеята – тя не трябва да има граници“, подчерта Таков. „Имаме различни инструменти – контакти, форуми, търговски мисии. Правим щандове на най-големите изложения, на които представяме българската екосистема“, добави още той.

От своя страна, Иван Церовски заяви, че има възможност за българските компании да пробият в чужбина. „Давам пример с една наша инвестиция към компания, като един от промоутърите ѝ е Майкъл Оуен – легенда на английския футбол. Компаниите трябва да търсят инвеститори, които да ги срещнат с други, международни инвеститори, и с популярни промоутъри“, допълни гостът.

Силвия Павлова сподели, че първата поръчка за износ на Wooden Spoon е станала факт само два месеца след стартиране на бизнеса. „До края на годината вече изнасяхме за 18 държави. В момента го правим за 36 страни, въпреки че коронавирусът ни забави малко“, посочи тя.

По думите ѝ България е малък пазар и бързо се излиза навън, особено като се има предвид, че сме част от ЕС. „Въпросът е в първата крачка“, подчерта Павлова.

