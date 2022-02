Зелена вълна заля индексите в Азия, Hang Seng отбеляза ръст от 500 пункта

Снимка: Chan Long Hei/Bloomberg

Водещите борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион нараснаха в сряда, като показателите в Хонконг поведоха с ръстовете, съобщи CNBC.

Бенчмаркът Hang Seng отбеляза ръст от 2,06%, или 500,5 пункта, до 24 829,99 пункта, а акциите на китайските технологични компании се възстановиха от спадовете във вторник. Акциите на Alibaba поскъпнаха с 6,83%, тези на Tencent с 2,72%, а на Netease - с близо 5 на сто.

Показателите на континентален Китай също записаха сесия на зелено - барометърът Shanghai composite напредна с 0,79%, или 27,32 пункта, до 3479,95 пункта, а измерителят Shenzhen component нарасна с 1,54%, или 205,9 пункта, до 13 531,31 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 увеличи стойността си с 1,08%, или 295,35 пункта, достигайки 27 579,87 пункта, докато индексът Topix отбеляза ръст от 0,94% до 1952,22 пункта. Ценните книжа на японския конгломерат SoftBank Group поскъпнаха с 5,85%, след като компанията публикува финансовия си отчет във вторник.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 нарасна с 1,14% до ниво от 7268,30 пункта, а акциите на банките поскъпнаха. Ценните книжа на Commonwealth Bank of Australia (CBA) добавиха 5,58% към капитализацията си, тези на Westpac 2,43%, на Australia and New Zealand Banking Group - 1,71%, а акциите на National Australia Bank поскъпнаха с 2,38 на сто.

Южнокорейският барометър Kospi записа сесия на зелено с ръст от 0,81% до 2768,85 пункта.

Широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-Тихоокеанския регион извън Япония отбеляза увеличение от 1,52%.

Във вторник американските индекси завършиха търговията с ръстове, след като инвеститорите проследиха новите финансови отчети на компаниите. Така Wall Street се отърси от слабото начало на седмицата.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 371,65 пункта, или 1,06%, до 35 462,78 пункта. Широкият индекс S&P 500 напредна с 0,84% до 4521,54 пункта. Технологичният Nasdaq Composite пък прибави 1,28% до 14 194,45 пункта.

Инвеститорите са в очакване на данните за инфлацията в САЩ, които предстои да бъдат публикувани в четвъртък. Пазарът ще се оглежда за сигнали как ще реагира Федералният резерв на нарастващия ценови натиск.

На азиатските пазари доларовият индекс достигна 95,623 пункта.

Един щатски долар се обменяше срещу 115,37 японски йени, докато австралийският долар се търгуваше срещу 0,7156 щатски долара.

Според члена на Съвета по парична политика в Японската централна банка (ЯЦБ) Тойоаки Накамура ако щатският долар се стабилизира до ценово равнище в диапазона между 103-115 японски йени, това би било от полза за японската икономика.

„За компаниите най-важното е валутните курсове да се движат стабилно. Ако доларът/йената се движат около сегашния диапазон (от около 103-115 йени), това би улеснило компаниите при вземането на бизнес решения“, смята Накамура.

Ценовото рали на петрола се охлади след сигнали за намалели щатски запаси на суровината.

По статията работиха: Симона Гоцова, редактор Виктория Тошкова