Преговорите за Brexit отново зациклиха

Преговорите в Лондон за търговския пакт след Brexit бяха прекъснати в петък вечерта. След седмица на интензивни преговори в британската столица беше решено заедно с британския преговарящ Дейвид Фрост, „че условията за споразумение не са изпълнени“, написа в Twitter главният преговарящ от страна на ЕС Мишел Барние.

Причината за това били различия по отношение на гарантирането на еднакви условия на конкуренцията, риболова и правилата за спазване на споразумението, предава DPA.

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.