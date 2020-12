Electronic Arts направи най-голямото придобиване в историята си

Снимка: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Electronic Arts постигна споразумение за придобиването на британския разработчик на игри Codemasters за 1,2 млрд. долара, пише CNBC.

Сделката надмина по-рано договорената трансакция между конкурентната Take-Two Interactive и Codemasters. През ноември фирмата обяви, че планира да купи Codemasters за 971 млн. долара.

„Бордът на Codemasters разгледа различни аспекти на офертата на EA и смята, че предложението на EA е по-добро за акционерите на Codemasters в сравнение с това на Take-Two”, коментира британската фирма в изявлението си.

EA разкри, че акционерите на Codemasters ще получат по 6,04 паунда (8,04 долара) в брой за всяка обикновена акция в компанията. Очаква се сделката да бъде завършена през първото тримесечие на 2021 г., допълва EA.

Придобиването на Codemasters е най-голямата сделка в историята на EA и се случва в момент на засилена консолидация в индустрията за видео игри, докато коронавирусната пандемия подкрепя търсенето на гейминг предложения.

През септември Microsoft обяви, че ще придобие ZeniMax Media – компанията, която притежава Bethesda Softworks, за 7,5 млрд. долара. Това е най-голямото гейминг придобиване в историята на Microsoft.

Codemasters е популярна със своите състезателни игри Formula One и Dirt. Обединяването ѝ с EA означава, че тези заглавия вече ще имат общ собственик с игри като Need for Speed.

Цената на акциите на EA се увеличи с 0,8% преди началото на борсовия ден в САЩ, а тази на Take-Two – с 0,2 на сто.

По статията работи: Елена Кирилова