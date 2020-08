Над половината американски музеи ще останат без пари до месеци

The Tenement Museum в Манхатън. Снимка: Lili Rosboch/Bloomberg

В края на юли организацията с нестопанска цел American Alliance of Museums (AAM) предупреди, че всеки трети музей в страната може да затвори за постоянно, ако не получи допълнителни публични или частни финансови инжекции. Анализът се основава на проучване сред 760 директори на американски музеи.



87% от анкетираните през юни заявиха, че резервите им ще им стигнат максимум за една година, като над половината ще останат без пари в рамките на следващите няколко месеца. В САЩ общественото финансиране покрива средно по-малко от 25 процента от нужните за поддръжката средства. Остатъкът идва от приходи и дарения от обичащи изкуството меценати и филантропи.



Обхватът от анкетираните е широк, включително исторически музеи, зоологически градини и ботанически градини. Музеите за изкуствата съставят втория по големина блок от анкетираните с 20 процента.



"Временното затваряне на обектите означаваше, че източниците на доходи изчезнаха за една нощ", казва Лора Лот, президент и изпълнителен директор на AAM. „Много музеи нямат мрежа за финансова безопасност. Дори ако те могат частично да отворят през следващите месеци, разходите ще надхвърлят приходите”.



Евентуалното отпадане на 12 000 музея ще има пагубни последици за общностите, икономиката, образователната система и историята на културата: „Музеите поддържат 726 000 работни места и допринасят за икономиката с 50 милиарда долара годишно“, се казва в анализа.



Много културни институции са предоставяли силни дигитални предложения по време на блокирането - предимно безплатно. Но според проучването над 40 процента са били принудени да съкратят персонал след повторното отваряне. 64 процента от директорите прогнозират съкращения, включително в областта на музейната педагогика.



Още през април нюйоркският мозъчен тръст „Center for an Urban Future“ изтъква пагубните последици, особено за малките и средноголемите културни организации в града. Те са загубили 50 или повече процента от бюджетите си. Силно засегнат например е бил Tenement Museum в Lower East Side. Той показва историята на имиграцията през 19 и 20 век в две огромни помещения под наем.



Преди епидемията собствените му приходи са осигурявали 75 процента от годишния бюджет от 11,5 милиона долара. Досега президентът Морис Дж. Уогъл намалява разходите главно чрез съкращения и принудителни отпуски. С призива „Help the Tenement Museum survive“ ("Помогнете на Tenement Museum да оцелее - бел. ред.) сега музеят апелира по онлайн канали не само към големите филантропи, но и към много малки частни дарители.

По статията работи: Бойчо Попов