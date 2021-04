Автомобилната индустрия в САЩ призова Вашингтон за подкрепа

Снимка: Jeff Kowalsky/Bloomberg

Американската автомобилна индустрия се обърна към Вашингтон за помощ, предупреждавайки, че недостигът на полупроводници в глобален план може да изтрие 1,28 млн. превозни средства от продукцията им през тази година и да повлияе на производството в рамките на още шест месеца, съобщава Ройтерс.

Министерството на търговията на САЩ трябва да обособи част от финансирането от предложения законопроект за стимулиране на производството на полупроводници в САЩ за нуждите на автомобилния сектор, заяви Алиансът за автомобилни иновации в писмо до федералните власти.

През февруари президентът Джо Байдън се обяви в подкрепа на индустрията за чиповете, за която трябва да бъдат осигурени 37 млрд. долара.

Част от финансирането трябва да се използва „за изграждане на нов капацитет, който да помогне на автомобилната индустрия и да смекчи рисковете за веригата на доставки, свързани с настоящия недостиг на чипове“, пише главният изпълнителен директор на автомобилното лоби Джон Бозела.

От алианса посочват, че американското правителство може да определи „конкретен процент“, който се основава на прогнозираните нужди на автомобилната индустрия и който да бъде разпределен за съоръжения с потенциал да подкрепят производството на чипове от автомобилния клас.

Групата представлява почти всички големи автомобилни производители с фабрики в САЩ, включително General Motors Co., Ford Motor Co., Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и Hyundai Motor Co.

Автомобилните производители остават силно засегнати от световния недостиг на чипове, след като отмениха голяма част от поръчките си през първата половина на 2020 г. заради националните блокади и затворените фабрики. В крайна сметка индустрията се възстанови по-бързо от очакваното и доставчиците на чипове не успяха да отговорят на ускореното търсене на полупроводници, тъй като бяха пренасочили своите доставки към компаниите от сектора на потребителската електроника.

Голяма част от автомобилните концерни вече ограничиха производството заради дефицита при доставките на чипове.

Миналата седмица Ford обяви, че ще намали производството в седем свои съоръжения в Северна Америка, докато южнокорейската Kia предупреди, че редуцира своите операции в щата Джорджия за два дни.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Десислава Попова