Британското автомобилно производство изпрати най-слабия януари от 2009 г.

Производството на автомобили в Обединеното кралство е спаднало с 27,3% спрямо година по-рано до 86 052 броя през януари 2021 г., отбелязвайки най-лошото представяне през януари от 2009 г. насам и 17-и пореден месец на спад, показват данни на The Society of Motor Manufacturers and Traders Limited (SMMT).

Производството беше повлияно от продължаващите ефекти от пандемията, проблемите на глобалната верига на доставки, удълженото спиране на дейност и причинените от новите търговски договорености след края на преходния период за Brexit забавяния.

Производството на автомобили както за вътрешния, така и за задграничния пазар е спаднало, съответно до 16 692 и 69 360 единици, което представлява спад от -18,3% и -29,1%.

Макар че износът все още съставлява повече от 8 на всеки 10 произведени коли, износът до основните пазари спада с двуцифрен процент (ЕС (-26,2), САЩ (-34,5) и Азия (-36,1).

Статистиката се изнася в момент, в който секторът изчислява разходите за непроизведени автомобили на 11,3 милиарда британски лири от март 2020 г. Въпреки че производственият бизнес остава незасегнат от мерките за блокирания, слабото търсене, възпрепятствано от продължаващото затваряне на нови автосалони, влияе върху обема на производството.

Ето защо от SMMT настоятелно призовават финансовия министър Риши Сунак да използва представянето на бюджета през следващата седмица, за да обяви мерки, които да повишат конкурентоспособността на автомобилното производство в Обединеното кралство чрез разширяване на схемите за бизнес подкрепа заради Covid-19.

