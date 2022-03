BYD последва примера на Tesla и Rivian, повишавайки цените на своите модели

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайският производител на електрически превозни средства BYD Co Ltd. заяви, че ще повиши цените на своите автомобили с 3000-6000 юана (471-942 долара), позовавайки се на нарастващите разходи за суровини само ден, след като американската компания Tesla Inc. повиши цените на Model 3 и Model Y за втори път в рамките на седмица, съобщава Ройтерс.

Ценовите увеличения влизат в сила от сряда (16 март), заяви късно във вторник говорител на компанията, посочвайки, че клиентите, които вече са платили депозити за превозни средства, няма да бъдат засегнати.

„Поради въздействието на продължаващото покачване на цените на суровините BYD официално се обърна към Wang Chao Business и Ocean Network Business да коригират цените на съответните електрически модели“, заяви в официалния си акаунт в Weibo компанията, визирайки своите канали за продажба.

Решението на BYD е предшествано от подобни действия от страна на Tesla, най-големия производител на електромобили в света, който повиши цените на Model 3 и Model Y за Китай и САЩ за втори път в рамките на няколко дни. Главният изпълнителен директор на американския концерн Илон Мъск заяви, че компанията се сблъсква със значителен инфлационен натиск по отношение на суровините и логистиката.

В началото на март Rivian увеличи продажните цени на своите превозни средства с около 20% поради инфлационния натиск и по-високите разходи за компоненти. Компанията, в която Amazon.com Inc. притежава 20-процентен дял, заяви, че началната цена на електрическия пикап R1T се е повишила с около 17%, а на SUV модела R1S - с около 20%. Според концерна увеличението на цените ще засегне повечето клиенти, които вече са направили предварителни поръчки за превозните средства.

На 1 февруари BYD повиши цените с 1000-7000 юана, осланяйки се на нарастващите разходи за суровини и намалената държавна субсидия за покупка на електромобили в Китай.

Пекин подкрепи електрическата мобилност в страната, за да ограничи замърсяването на въздуха, като вече вярва, че индустрията е достатъчно развита, за да бъде движена от търсенето, а не от държавната помощ. През януари Китай намали субсидиите с 30 на сто.

Цената на суровините нараства с все по-бързи темпове поради прекъсването на веригите на доставка след нахлуването на Русия в Украйна. Металите, използвани при производството на електромобили и свързаните с тях компоненти продължават да поскъпват, включително и алуминият, който представлява важна част от каросерията на всеки един автомобил.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Виктория Тошкова