Илон Мъск отново е заразен с коронавирус

Главният изпълнителен директор на Tesla Inc. и най-богат човек на планетата Илон Мъск написа в туит, че отново е заразен с Covid-19, но няма „почти никакви симптоми“ към момента, съобщава Bloomberg.

Предприемачът, който ръководи и компанията за космически полети Space Exploration Technologies Corp., известна като SpaceX, информира своите последователи в социалната платформа Twitter, когато за първи път се разболя от коронавирус през ноември 2020 г. Тогава милиардерът пропусна да присъства на първото изстрелване на астронавти на борда на апарата на SpaceX до Международната космическа станция.

50-годишният Мъск пътува до Германия миналата седмица за церемонията по официалното откриване на първата европейска фабрика за автомобили на Tesla край Берлин. Канцлерът на Германия Олаф Шолц и министърът на икономиката Роберт Хабек присъстваха на събитието, бележещо началото на доставките на Model Y от съоръжението.

Компанията е планирала подобно събитие за новия си завод в Остин, Тексас, за 7 април.

Covid-19 is the virus of Theseus.



How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?



I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.