Цели планински склонове се взривяват в Аризона за стената на Тръмп

Едва ли някое друго обещание от Доналд Тръмп през 2016 г. беше толкова амбициозно, колкото анонса, че на южната граница на САЩ ще бъде построено ново гранично укрепление. Неговите критици дълго се подиграваха на проекта, но четири години по-късно трябва да признаят, че Тръмп всъщност прокарва плана си.

Според експерти, новото укрепление всъщност трябва да се простира до края на годината на 725 километра, т.е. почти една четвърт от 3200-километровата граница между САЩ и Мексико. Въпреки че правителството разширява преди всичко съществуващата вече стена, тези „подобрения“ не бива да се подценяват: предишните прости, високи до коляното бариери за превозни средства се заменят с стоманени подпори с височина девет метра. В някои случаи новата стена се допълва и от бодлива тел и усъвършенствана система за осветление и видеонаблюдение.

Правителството отмени над 40 закона за опазване на природата, за да насърчи строителството в граничните щати Тексас, Ню Мексико, Аризона и Калифорния. То разчита на закон, приет след терористичните атаки през 2001 г. (Real ID Act); властите също така обявиха извънредно положение на южната граница, което им осигури допълнителни правомощия.

По-специално в Аризона изграждането на стената напредва бързо, защото за разлика от други гранични щати щатското правителство във Финикс не даде плановете под съд. В Аризона също така има по-малко частни земи в граничните региони, отколкото в Тексас например.

Особено забележителни са строителните работи в отдалечените пустинни райони в югоизточната част на Аризона: Досега между САЩ и Мексико никога не е имало физическо укрепване на дълги участъци, тъй като планинските пейзажи образуват естествена граница.

Насред този непроходим регион сега строителните компании взривяват цели скални склонове с динамит, за да създадат серпентинови пътища, по които камионите да могат да транспортират стоманените носачи до граничната стена. Тук се оспорват твърденията на някои демократи, че Тръмп просто ще пооправи малко съществуващата стена.

В същото време е под въпрос колко полезно е укрепването на границата на това място: Няма улици или села, в които контрабандистите да могат да се скрият, а повече от половината от годината времето е горещо - над 40 градуса по Целзий. Взривните работи засягат и каньона Гуадалупе, природен резерват и дом на застрашени видове, като ягуара.

Активистът за правата на животните Майлс Трафаген от организацията Wildlands Network предупреждава в интервю за германския Handelsblatt, че новото гранично укрепление няма да възпрепятства хората, а животните по време на миграцията им.

„Не само стената, а и осветлението през цялата нощ причиняват огромни щети”.

Но защитниците на правата на животните не са единствените, които са обезпокоени. „Унищожаването там надхвърля въображението“, казва фотографът Джон Кърк, който от седмици насам документира всеки ден с помощта на дронове строителните работи.

Най-абсурдното е, казва Кърк, че новата гранична стена частично минава покрай планинските склонове, които са по-високи от стената от мексиканската страна. Контрабандистите могат просто да прескочат граничните укрепления през склоновете. „Всичко е свързано с суетата на нашия президент”.

Кърк публикува своите записи в социалните мрежи: „Целта ми е да покажа на хората до какво ни доведе този, когото избрахме за президент“.

To get some perspective, for y'all, I flew the line where the border wall will rise into the air. It is just getting to the rugged section of Guadalupe Canyon. The "wall" will be shorter than the terrain it butts up against! No ladder needed. pic.twitter.com/YngOQFfAaX