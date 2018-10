Фед предлага смекчаване на капиталовите разпоредби

Снимка: Архив Ройтерс

Федералният резерв (Фед) на САЩ предлага разхлабване на изискванията за притежавания капитал и кеш от американските банки, които са големи, но по-малки от суперголемите банки от Wall Street, предаде Асошиейтед прес.

Предложението на американската централна банка е най-новата стъпка за разхлабване на държавния контрол върху финансовите компании в съответствие с целите, поставени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Предложението е предоставено за обществени коментари.

Фед цели да разхлаби разпоредбите, прилагани след влизането в сила на закона от 2010 година, въведен в отговор на финансовата криза, която тласна страната към Голямата рецесия.

Осемте най-големи американски банки, които представляват над 50 процента от американските банкови активи, ще останат под стриктно наблюдение с провеждани всяка година "стрес тестове," отбелязва Франс прес.

Това са JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon и State Street.

/БТА/

По статията работи: Виктория Тошкова