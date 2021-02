Roaring Kitty - героят на бунта в Reddit, получи обвинение

Снимка: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg

Кийт Джил обича да е под светлината на прожекторите, но вероятно би искал да се откаже от такъв вид внимание. Под името Roaring Kitty (Ревящо, ръмжащо коте) 34-годишният мъж с мек глас и дълга кестенява коса постигна известност в интернет. В своя канал в YouTube той даваше съвети, анализираше редица акции и обясняваше подробно защо смята, че книжата на изпадналия в криза търговец на компютърни игри в САЩ GameStop са подценени. Това го превърна в една от най-влиятелните фигури в бунта на Reddit през януари и също така го направи милионер.

Сега той трябва да се оправдае за своята доходоносна странична дейност. В четвъртък той ще свидетелства по време на изслушване пред Камарата на представителите на САЩ за ужасяващото движение нагоре и надолу на книжата на GameStop и други акции, популярни сред търговците на Reddit. Срещу него е заведено и дело за измама с ценни книжа. Джил се представя за инвеститор аматьор, въпреки че има няколко лиценза за брокер и се възползва от бързо нарастващите цени, предава DPA.

Конгресът обсъжда нови правила

Акциите на Gamestop поскъпнаха с над 1700% на моменти през януари, което накара няколко малки инвеститори да изградят позиции, преди цената да се срине. Не за всички участници обаче операцията приключи с успех. Сега се оказва, че финансовите регулатори разследват подробно събитията от януари и възнамеряват да решат дали са необходими нови правила предвид влиянието на младите търговци, които се организират в Reddit и други форуми.

„Измамното и манипулативно поведение на Джил е нарушило не само многобройни разпоредби и правила в бранша, но и закона за ценните книжа. Това подкопава целостта на фондовия пазар за акциите на Gamestop”, се казва в обвинителния акт.

„Това доведе до огромни загуби не само за тези, които са закупили опции, но и за купувачите на акции на Gamestop, които са ги купили на значително завишени цени по време на пазарната еуфория“.

Адвокатската кантора зад иска, Hagens Berman Sobol Shapiro, представлява инвеститор от щата Вашингтон, който е спекулирал с опции на Gamestop. Тя е специализирана в колективни съдебни дела и е изиграла водеща роля за обезщетяването на собствениците на автомобили по време на дизеловия скандал с Volkswagen.

Казусът с Джил илюстрира многото трудни въпроси, пред които са изправени политиците и регулаторите. Какво могат да споделят инвеститорите на дребно в социалните медии и какво не? Имаме ли нужда от нова дефиниция на манипулацията на пазара, за да отразява тя новите възможности за договорки чрез Reddit, Twitter и Сие и да защити функционалността на пазарите като цяло? Имат ли нужда от по-добра защита малките инвеститори, които могат да търгуват с акции по-лесно и по-евтино от всякога и да получават безплатни и невинаги полезни съвети за акциите в социалните медии?

Кой още е в светлината на прожекторите?

Освен Джил ще свидетелстват и ръководителят на търговската платформа Robinhood Влад Тенев и изпълнителните директори на хедж фондовете Citadel и Melvin. Тенев трябва да обоснове защо е трябвало да ограничи търговията с Gamestop и други акции, което е една от причините за спада на цените. Melvin Capital разчиташе силно на падащите цени на Gamestop и претърпя милиардни загуби поради бързото покачване на цените.



Според настоящите закони обменът на информация за акции в социалните медии не е забранен. Това не е манипулация на пазара, подчертава Филип Мустакис, бивш следовател в американския пазарен регулатор SEC, който сега работи за Seward & Kissel. „В класическия случай на Pump-and-Dump се разпространява невярна информация за дадена компания, за да се повиши цената на акциите“, обяснява Мустакис. „При Gamestop обаче ентусиазмът изглежда бе двигателят на цената“. Няма нищо лошо в „децентрализирана група от хора, които се срещат в Reddit, за да насърчат дадена акция“, предава Bloomberg.



Всеки ден Джил публикува откъси от портфолиото си под заглавието: „GME YOLO Update“ във форума на Reddit Wall Street Bets. YOLO означава „Вие живеете само веднъж“ (You Only Live Once) и се превърна в мантра на форума на Reddit. Той започна търговията от 53 хил. долара миналото лято. Тогава една акция струваше почти пет долара. След това състоянието му нарасна до над 30 милиона долара в своя пик. Той трябваше да спре с публикациите в началото на февруари, защото оттогава очевидно се появиха правните проблеми.

34-годишният семеен мъж отхвърля твърденията за манипулация. „Не съм рекламирал други да купуват или продават акциите за моя собствена печалба. Не бях част от никоя група, която да е искала активно да определя цената. Никога не съм имал връзка с хедж фонд и никаква вътрешна информация за Gamestop“, се казва в предварително публикуваното му начално изявление. Той просто вярвал в потенциала на компанията.

Бившият му работодател, застрахователната компания Massachusetts Mutual Life Insurance, също е обвинен. Според ищеца тя е имала задължение да наблюдава вторичната дейност на Джил.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Десислава Попова