Слабите данни за безработицата държат под напрежение Dow и S&P 500

Водещите индекси на Wall Street завършиха борсовата сесия в четвъртък разнопосочно след публикуването на по-високите от очакваното стойности за безработицата в САЩ, съобщава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average изтри 0,23% до 29 999,26 пункта. От своя страна широкият измерител S&P 500 отписа 0,13% до 3668,1 пункта. На този фон технологичният бенчмарк Nasdaq Composite отчете повишение от над половин процент до 12 405,81 пункта, като акциите на Netflix и Apple поскъпнаха с по над 1%.

Книжата на Verizon и IBM на свой ред поевтиняха с по около 1,5%, дърпайки надолу Dow. Индустриалният сектор бе едно от слабите места на S&P 500 със спад от 0,9%.

Акциите на Аirbnb Inc. увеличиха цената си повече от два пъти по време на търговския си дебют. Това покачи оценката на компанията до над 100 млрд. долара в едно от най-големите ралита в първи ден на търговия някога. Книжата завършиха сесията с повишение в стойността от близо 113% до 144,71 долара

Акциите започнаха търговията в четвъртък на цена от 146 долара за брой – значително над 68-те долара от първичното публично предлагане.

Пазарната оценка на Airbnb, базирана на продадените акции, я прави най-голямата онлайн компания за пътувания в света. Пазарната ѝ капитализация от 88 млрд. долара надвишава тази на Booking Holdings Inc. от 86 млрд. долара и засенчва тези на Expedia Group Inc. и TripAdvisor Inc.

Заявленията за обезщетения при безработица в САЩ са се увеличили миналата седмица и надминават повечето прогнози. Подадените за първи път молби за безработица са се увеличили със 137 000 до 853 000 през седмицата, приключила на 5 декември, показват данните на Министерството на труда в четвъртък.

На некоригирана база молбите са се увеличили с почти 229 хил. Предходната седмица включваше Деня на благодарността и данните обикновено са колебливи около празниците.

Председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси заяви пред репортери в четвъртък, че двустранните преговори за нов пакет от финансова помощ водят до „голям напредък“. Въпреки това тя отбеляза, че и двете страни все още преговарят за някои отстъпки от задълженията за бизнеса.

Демократите отново застанаха зад двупартийното предложение за стимули в размер на 908 млрд. долара, но според изданието Politico лидерът на републиканците в Сената Мич Маконъл е заявил, че неговите съпартийци няма да го подкрепят.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации се понижи до съответно 0,906% и 1,632%.

Доларовият индекс също се сви до 90,81 долара.

На стоковите пазари цената на петрола отбелязва значително повишение от около 3% за двата водещи сорта. Американският лек суров петрол поскъпва с 3% до 46,88 долара, а международният бенчмарк Брент – с 3,1% до 50,38 долара за барел.

Цената на златото остава почти без промяна на ниво от 1839,7 долара за тройунция.

По статията работи: Елена Илиева