Амбициите на Марк Зукърбърг в дигиталните валути все повече залязват

Снимка: Bloomberg LP

Противоречивия проект за криптовалута на Марк Зукърбърг изглежда все по-неосъществим.

Diem Association, инициативата, която някога бе известна като Libra и е подкрепена от Meta Platforms Inc., обмисля продажба на активите си като начин за връщане на капитал на инвеститорите, съобщават запознати пред Bloomberg. Diem води преговори с инвестиционни банкери за това как да продаде интелектуалната си собственост и да намери нов работодател за инженерите, разработили технологията – финален опит за набиране на средства от някога амбициозния проект, съобщават запознатите, пожелали анонимност.

През 2019 г., когато Facebook за първи път представи идеята за собствена дигитална валута в опит да революционализира финансовите услуги, компанията бе в тандем с редица други международни партньори. Но обединението не бе достатъчно, за да се предпази проекта от международния регулаторен натиск. Зукърбърг дори бе извикан за коментар пред Конгреса, което бе последвано от излизането на някои партньори от проекта, който впоследствие смени и името си.

Миналата година един от основателите Дейвид Маркъс напусна Meta. По-късно е било постигнато споразумение със Silvergate Capital Corp. за емитирането на Diem, но съпротивата на Федералния резерв на САЩ допълнително затрудни плановете, отбелязват още източниците.

През май от Diem обявиха, че подразделението Silvergate Bank ще издава едноименния стейбълкойн, обвързан с американския долар. Но след продължително обсъждане от Фед са съобщили на Silvergate миналото лято, че регулаторът не може да гарантира, че ще позволи емитирането, отбелязват още източниците.

Без зелена светлина от банковия регулатор Silvergate не може да издаде нов актив, без да е сигурна, че Фед няма да му сложи кръст.

Говорител на регулатора е отказал коментар за преговорите с представителите на Diem. От Diem Association също са отказали коментар, а от Meta не са отговорили веднага на запитване.

Остава неясно на колко ще бъде оценена интелектуалната собственост на Diem или нейните инженери, тъй като засега преговорите са в ранен етап и все още не е сигурно дали ще се намери купувач.

Meta притежава около една трета от Diem, а останалото е собственост на членове на асоциацията, посочва един от източниците. Членовете, сред които фирми за рисков капитал и технологични компании, са се съгласили да инвестират и да платят за присъединяване към асоциацията при формирането на проекта. Сега обаче не е съвсем ясно кои компании, освен Meta, в крайна сметка са вложили средства в проекта.

Според сайта на Diem партньори на проекта са фирми за рисков капитал като Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Ribbit Capital, и Thrive Capital, както и сингапурският държавен инвеститор Temasek Holdings Pte. На сайта се споменават и имената на Coinbase Global Inc., на Uber Technologies Inc., както и на Shopify Inc.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Виктория Тошкова