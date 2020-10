Малките европейски технологични компании са големите победители от пандемията

Снимка: Bloomberg L.P.

Въпреки че Amazon и другите представители на групата FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet) привлякоха светлината на прожекторите върху себе си, някои от най-големите победители на борсите в Европа по време на пандемията са компании, които повечето хора дори не са чували.

Инвеститорите, търсещи голяма възвръщаемост, се насочват към акциите на малки компании, вариращи от оператори на платформи за електронна търговия до производители на мобилни игри. Стойността на акциите на германските търговци на дребно Westwing Group AG и Home24 SE и шведските Lyko Group AB и Boozt AB се е удвоила повече от двойно през тази година, надминавайки ръста при Amazon с около 70%. Далеч от търговията на дребно, компанията LoopUp Group Plc, която прави софтуер за видеоконферентни разговори, и производителят на игри G5 Entertainment AB също отчитат впечатляващо поскъпване на своите книжа, пише Bloomberg.

„Компаниите с малка пазарна капитализация могат да бъдат доста пъргави в среда, в която нещата се променят доста бързо“, споделя Хауел Франклин, ръководител на трейдърското звено в Европа към Mirabaud Asset Management Ltd.

В областта на електронната търговия анализаторите от Sanford C. Bernstein Ltd. прогнозират, че ръстът на онлайн разходите през следващата година ще се върне до нивата отпреди коронавируса.

Bloomberg представя списък с европейски технологични компании с малка пазарна капитализация и с фокус върху онлайн бизнеса, чиито акции поскъпват значително в условия на пандемия.

Westwing,

Книжата на базираната в Мюнхен компания поскъпват с 448% от началото на пандемията в Европа. Дружеството продава мебели и аксесоари за дома чрез своето онлайн приложение. Пазарната стойност на Westwing достига 400 млн. евро. През септември компанията повиши прогнозата си за приходите и печалбата за годината.

Lyko

Цената на акциите на компанията със седалище в Стокхолм се е повишила с 354% в периода на пандемията до момента. Пазарната стойност на Lyko е 6,1 млрд. крони (685 млн. долара), като дружеството управлява верига от салони за красота и продава над 55 хил. вида продукти онлайн. През второто тримесечие продажбите на компанията скачат с 58 на сто, докато тези онлайн нарастват с 99%.

Boozt

Акциите на шведския търговец на дрехи, обувки и чанти са поскъпнали със 138 на сто. през август Boozt обяви, че е успяла да до бави над 300 хил. клиенти в скандинавския регион през първите няколко месеца от пандемията. Пазарната стойност на дружеството достига 7,4 млрд. крони.

Home24

Стойността на книжата на онлайн търговеца на мебели нараства със 181% в рамките на пандемията. Компанията става публична през юни 2018 г., като е подкрепена от Kinnevik AB, най-големият акционер в Zalando SE. Продажбите ѝ нарастват с 49 на сто в периода април-юни, което помогна на Home24 да отбележи най-силното си тримесечие и накара компанията да повиши прогнозата си за растеж за годината.

LoopUp

Акциите на базираната в Лондон компания за видео конферентни разговори поскъпват със 192%. Пандемията принуди служителите на LookUp да продължат своята работа в домашни условия, което добавя допълнителен положителен импулс към резултатите на компанията. Пазарната капитализация на дружеството се изчислява на 124,6 млн. паунда.

G5 Entertainment

Цената на акциите на G5 Entertainment AB се повиши с 266%, докато хората се насочиха към безплатните мобилни игри, за да ги забавляват по време на националните блокади. Приходите на компанията са се увеличили с 27% през второто тримесечие, а средният брой месечно активни потребители е нараснал с 13%. Пазарната капитализация на G5 Entertainment достига 3,4 млрд. крони.

Best Of The Best

Книжата на Best Of The Best Plc поскъпват с 379% на фона на пандемията. Базираната в Лондон компания организира онлайн състезания с награди, включително автомобили, пари в брой, екскурзии, велосипеди и часовници. Пазарната ѝ стойност достига 161,8 млн. паунда.

По статията работи: Аспарух Илиев