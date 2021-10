Около 1900 са незаетите позиции за back-end програмисти в България

Сред най-търсените позиции в IT бранша според типа разработчик е тази за back-end developer за определени програмни езици, като PHP, Python, JavaScript и C++. Според проведена сред почти 500 IT фирми в България анкета на Rabota.bg, част от Investor Media Group, незаетите позиции за хора, които пишат на определени програмни езици като PHP, Python, JavaScript и C++, е 1900.

Навлизат и нови езици, като например GО, който в България се владее от само 70 специалисти, чиито дори стартови заплати логично са много високи. Около 1000 пък са незаетите позиции за front-end developer-и, заяви Росица Иванова, мениджър на Rabota.bg, в ефира на предаването UpDate.

Разбира се, IT секторът премина по-леко от другите индустрии през кризата. В някои компании бяха намалени заплащанията, в някои имаше и замразяване на търсенията, каза още Иванова.

Пандемията промени и дефиницията и разбиранията за социални придобивки, поясни Иванова. „Екипите и средата на работа стават още по-интересни и разнообразни.

Според Иванова служителите вече търсят изначално какви проекти създават компаниите, дали ще за полезни и за обществото. Програмистите не са интересуват вече до голяма степен на какъв език ще трябва да пишат, а дали бъдещият им работодател ще ги подкрепя в развитието им – какво кариерно развитие може да имат. Преди да кандидатстват задълбочено за дадена позиция, кандидатите за работа ще получават подробна информация за работодателя като форма и политика на работата“, каза още мениджърът на Rabota.bg.

В контекста на пандемията интерес кандидатите проявяват към допълнително здравно осигуряване. 30% от фирмите отчитат, че за служителите е важно да има допълнително инвестиционно планиране, като някои от компаниите обмислят да предложат инвестиционни акаунти за кандидатите.

Сред бонусите са по-голям брой почивни дни, при някои от работодателите платената отпуска достига 30 дни. Някои предлагат почивни дни за рожден ден, както и допълнителни дни отпуск за доброволчество и участие в кампании за корпоративна социална отговорност.



