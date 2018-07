Иран: Тръмп обижда страните от ОПЕК с исканията си

Иранският петролен министър обвини американския президент Доналд Тръмп, че обижда Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), като иска увеличаване на производството и намаляване на цените, предава Ройтерс.

По думите на министъра петролният пазар не трябва да се влияе от политически фактори.

"Всеки ден господин Тръмп изпраща ново послание, което създава несигурност на пазара“, коментира Биджан Зангане в интервю за иранската държавна телевизия. „Заповедта на Тръмп към членовете на ОПЕК да увеличат производството е голяма обида за тези правителства и народи и дестабилизира пазара“.

Зангане заяви, че иранското производство на петрол и износът не са се променили в резултат от натиска от страна на САЩ.

Припомняме, че в четвъртък цените на петрола се понижиха в резултат от туита на американския държавен глава, който призовава за намаляване цените на суровия петрол.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!