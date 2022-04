Забраната на руски въглища в ЕС ще подхрани конкуренцията за най-мръсното гориво

Снимка: Bloomberg LP

Европа поема риск със забраната на вноса на руски въглища и остава потенциално уязвима на недостиг и дори спиране на електричеството, докато останалата част от света се изправя пред непрекъснато покачващите се цени.

Русия е най-големият доставчик в Европа на термични въглища, използвани за гориво на електроцентрали. Тъй като Европейският съюз (ЕС) се присъединява към САЩ, за да заеме по-твърда позиция срещу войната на президента на Русия Владимир Путин в Украйна, блокът планира постепенно да прекрати руските доставки на въглища, пише Bloomberg.

Проблемът е, че няма ясна алтернатива за тази огромна част от търговията и има риск мярката да предизвика ефект на доминото, като ще започне луда глобална надпревара за въглища.

Цените продължават да се покачват на пазар, който е подложен на натиск от месеци. Европейските въглища поскъпнаха с 14% до триседмичен връх във вторник след обявяването на новите мерки на ЕС. Фючърсите поскъпват двойно от началото на годината.

Азиатският бенчмарк достигна най-висока стойност през март, докато в САЩ цената надхвърли 100 долара за тон през миналата седмица за първи път от 13 години.

„Предложената санкция би била опустошителна за европейския внос на въглища“, казва Фабиан Ронинген, анализатор в норвежката консултантска компания Rystad Energy AS. „Някои доставки могат да дойдат от други пазари, но като цяло глобалният пазар на въглища е доста натоварен“, допълва той.

Проблемът не е само в ограничените доставки. Има и логистични усложнения, когато става въпрос за бързо преминаване към нови източници на доставки. Близостта на Русия до Европа отдавна е едно от нейните предимства за пазара, който зависи от превозите на тежки товари. Сега европейските купувачи ще трябва да разтегнат доставките и да договарят товари от Южна Африка, Австралия и Индонезия, които са и с различно качество.

Миннодобивните компании в Индонезия, най-големият доставчик на въглища за електроцентралите в света, се обърнаха към някои потенциални купувачи от европейски страни, включително Италия, Испания, Полша и Германия, коментира Хендра Синадия, изпълнителен директор на Индонезийската въгледобивна асоциация. Перспективата за нарастващо търсене на доставки от други страни доведе до поскъпване на акциите на австралийските въглищни компании, като пазарната оценка на New Hope Corp. скочи с 6,9%, на Whitehaven Coal Ltd. – с 5,5%, а на Yancoal Australia Ltd. - с 4,8%.

„Руските въглища са най-близката, най-евтината и на някои пазари като Германия най-подходящата спецификация по отношение на топлинно съдържание и сяра за захранване на електроцентралите“, казва Джейк Хорслен, анализатор в S&P Commodities Insights. Забраната на ЕС „ще представлява значително предизвикателство за купувачите, които ще трябва да търсят алтернативи“, добавя той.

В дългосрочен план перспективите пред въглищата не са положителни, тъй като те са най-замърсяващото изкопаемо гориво. В момента пазарът процъфтява, тъй като Европа се справя с кризата в доставките на природен газ и скока в потреблението на енергия заради възстановяването от пандемията. Глобалните въглеродни емисии от енергийния сектор отчетоха рекорд през миналата година, отчасти поради по-сериозното горене на въглища, според мозъчния тръст Ember.