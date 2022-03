Мъск предупреди, че антените на Starlink в Украйна може да бъдат атакувани

Ръководителят на космическата компания SpaceX Илон Мъск предупреди, че има голяма вероятност нейната сателитна широколентова услуга Starlink да бъде „таргетирана" в Украйна, където се водят военни действия.

Предупреждението се случи дни след като изследовател в областта на интернет сигурността предупреди, че устройствата, използвани за сателитни комуникации, могат да се превърнат в "цели", към които Русия може да насочи въздушни удари.

„Важно предупреждение: Starlink е единствената неруска комуникационна система, която все още работи в някои части на Украйна, така че вероятността да бъде обект на нападение е голяма. Моля, използвайте я с повишено внимание", написа Мъск в Twitter.

Той помоли потребителите да „включват Starlink само когато е необходимо и да поставят антената възможно най-далеч от хората", както и да „поставят лек камуфлаж върху антената, за да избегнат визуално откриване".

В събота Мъск заяви, че Starlink е активиран в Украйна и SpaceX изпраща още терминали в страната в отговор на призив в Twitter на украински правителствен служител, който поиска от Мъск да предостави на страната станции Starlink.

В понеделник Украйна съобщи, че е получила безвъзмездно сателитни интернет терминали Starlink, но изследовател в областта на интернет сигурността предупреди, че те могат да се превърнат в руски мишени.

