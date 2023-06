Борсовото рали изстреля Toyota обратно сред петте най-високо оценявани компании в Азия

Компанията набира преднина пред Alibaba и Industrial & Commercial Bank of China

Най-голямото двудневно рали на Toyota Motor Corp. от март 2020 г. върна японския автомобилен концерн обратно в Топ 5 на най-високо оценяваните компании в Азия по пазарна капитализация, напредвайки спрямо Alibaba Group Holding Ltd. и Industrial & Commercial Bank of China Ltd, съобщава Bloomberg.

Акциите на Toyota получиха силен тласък по-рано тази седмица след обявяване на актуализираната стратегия от страна на ръководството на компанията по време на общото годишно събрание на акционерите. Toyota също така се възползва от притока на чуждестранни средства на фона на продължаващото рали при японските акции, като книжата на концерна са поскъпнали с 29% от началото на годината, което е повече от ръста на Topix от 21%.

„Движенията при Toyota и тези в целия пазар са напомняне, че класическият японски бичи пазар е нещо, което е трудно да се надмине“, пишат в бележка до клиенти анализатори от Pelham Smithers.

С последния скок в цената акциите на Toyota вече се доближават до тези на Samsung Electronics Co. и Kweichow Moutai Co. по отношение на стойността. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Tencent Holdings Ltd. запазват стабилни позиции на първите две места в региона.

Toyota отново намира място сред петте най-ценни компании в Азия. Източник: Bloomberg

Годишната среща на акционерите на Toyota беше първата на Коджи Сато като главен изпълнителен директор на концерна. Междувременно преназначаването на Акио Тойода като председател предизвика критики от страна на някои институционални акционери, които се противопоставиха на това с аргумента, че Toyota е изостанала от конкурентите си поради неговия ангажимент към „многостранния“ подход – предлагайки на клиентите различни опции на задвижване, докато инвестира в електромобили и водородни превозни средства.

Toyota отхвърли твърденията, че се бави с електрификацията. След като обяви ангажимент на стойност 4 трлн. йени (28,7 млрд. долара) за ускоряване на прехода си към електромобили в края на 2021 г., компанията все още беше изправена пред критики заради твърдението, че преходът ще отнеме повече време, отколкото хората очакват.

В своя развоен център във Фуджи Toyota обяви, че разполага както с технологията, така и с производствената система, необходими за доставяне на водещи в индустрията електромобили от 2026 г. Ръководството изтъкна, че компанията ще разчита на агресивна пътна карта за намаляване на въглеродните емисии и изпълнява своята роля, като напредва в електрификацията. За да подкрепи позицията си, Toyota цитира публично заявената си цел да продава 3,5 милиона електрически превозни средства годишно до 2030 г.