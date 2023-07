Русия е водещата дестинация за износа на китайски автомобили

Китайските компании са изнесли около 287 хил. готови превозни средства за Русия от януари до май, почти два пъти повече спрямо обемите за втория в класацията Мексико

Китайските производители на автомобили са изнесли повече превозни средства на едро за Русия, отколкото за който и да било друг чуждестранен пазар през първите пет месеца на годината, запълвайки празнотата, оставена от западните концерни, които се оттеглиха от руския пазар след началото на войната в Украйна, съобщава Bloomberg.

Китай е изнесъл около 287 хил. готови превозни средства за Русия от януари до май, почти два пъти повече спрямо обемите за Мексико, който се нарежда на второ място със 190 хил. доставени от китайската индустрия автомобили, става ясно от данни на Китайската асоциация на производителите на автомобили.

За цялата 2022 г. Китай е изнесъл около 162 хил. превозни средства за Русия.

Китайските автомобилни производители Chery Automobile Co., Zhejiang Geely Holding Group Co. и Great Wall Motor Co. са най-големите вносители на превозни средства за руския пазар, като представляват една трета от продажбите на нови коли в страната през първото полугодие, информират междувременно от Асоциация на европейския бизнес.

Сред най-популярните китайски модели изпъкват Tiggo 7 Pro на Chery, Coolray на Geely и серията Haval на Great Wall.

Украйна постави Geely и Great Wall в списъка на „спонсорите на войната“ с повече от две дузини компании, които продължават да правят бизнес в Русия.

Големи международни автомобилни производители като Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG, както и компании от Apple Inc. до McDonald's Corp., се изтеглиха от Русия, след като бяха въведени икономически санкции срещу Москва заради войната в Украйна, започнала през февруари миналата година. Някои дружества бяха изправени пред потребителски бойкот, тъй като им отне повече време, за да напуснат, включително Renault SA и японската група Fast Retailing Co., собственик на Uniqlo.

Русия е най-големият купувач на китайски автомобили в света. Източник: Bloomberg

Много китайски марки имат дялове и партньорства със западни автомобилни производители. Например Geely и нейният основател Ли Шуфу контролират шведските компании Volvo Car AB и Polestar Automotive Holding UK Plc. Китайската марка електрически превозни средства Zeekr също си сътрудничи със стартъпа за автономно управление Waymo LLC, част от Alphabet, и вече навлиза в Европа и Близкия изток.