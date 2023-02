Мъск: Медиите са расистки настроени срещу белите 

Милиардерът се възмути от спирането на разпространението на комикса „Дилбърт“, след като неговият създател Скот Адамс изнесе расистка тирада

Главният изпълнителен директор на SpaceX, Tesla и Twitter Илон Мъск обвини „медиите" и „елитните колежи и гимназии", че са „расистки" спрямо белите и азиатците, като изрази тези свои възгледи, без да представи доказателства.

Мъск публикува коментарите си в Twitter, където има близо 130 милиона последователи, в отговор на новината, че медийни организации в цялата страна са решили да спрат комикса „Дилбърт" (сатиричен поглед към живота в офиса) от разпространение, след като неговият създател Скот Адамс изнесе расистка тирада във видеоклип в канала си в YouTube през миналата седмица. Адамс, подобно на Мъск, все по-често предизвиква полемика с възгледите си по социални въпроси.

Във видеоклипа Адамс обсъжда проучване, проведено от дясноориентирания Rasmussen Reports, според което 26% от чернокожите респонденти не са съгласни с твърдението „ОК е да си бял". Фразата, спомената в анкетата, е определена като „лозунг на омразата" от Лигата за защита на правата на човека. В своето видео Адамс нарича чернокожите, които отхвърлят тази фраза, „група на омразата".

Адамс също така заяви, че лично е избрал да живее в общност, в която живеят малко или никакви чернокожи, а след това посъветва белите си зрители „да се махнат по дяволите от чернокожите", като заяви, че не „иска да има нищо общо с тях".

Видеоклипът на Адамс е публикуван по време на Месеца на историята на чернокожите в САЩ, който е учреден през 1976 г. от президента Джералд Форд като период, през който се почитат борбата и приносът на чернокожите американци.

Сред новинарските издания, които свалиха „Дилбърт“, бяха Los Angeles Times, The Oregonian, The Cleveland Plain Dealer, The Washington Post и USA Today.

Брайън Левин, адвокат по граждански права и директор на Центъра за изследване на омразата и екстремизма в Калифорнийския държавен университет, заяви, че „системният расизъм изисква не само широко разпространен фанатизъм в рамките на дадена група, но и структурен компонент, който позволява дискриминацията и потисничеството да се налагат на малцинство поради предимство в достъпа и властта. Един бял милиардер от Южна Африка, който наскоро е загубил важно дело за расова дискриминация, може би не е в най-добрата позиция да дава съвети“.

Както съобщиха редица медии, федералният съд в Сан Франциско постанови, че Tesla трябва да плати на бившия работник Оуен Диас обезщетение за вреди, след като той е преживял враждебна работна среда и расистки тормоз в завода на компанията, където преди това е работил като асансьорен оператор.

Освен това EEOC, федералната агенция, отговорна за прилагането на законите за гражданските права срещу дискриминацията на работното място, е издала констативен протокол срещу Tesla, става ясно от финансовото досие на компанията от миналата година.

Мъск отправи твърденията си за „медиите" и някои висши учебни заведения и гимназии в САЩ, без да представи никакви доказателства.

По-конкретно той написа: „Медиите са расистки". След това добави: „В продължение на *много* дълго време медиите в САЩ бяха расистки спрямо хората, които не са бели, а сега са расистки спрямо белите и азиатците. Същото се случи и с елитните колежи & гимназии в Америка. Може би те могат да опитат да не бъдат расистки".

Според Pew Research служителите в новинарските редакции е много по-вероятно да са бели (и мъже), отколкото работещите в САЩ като цяло. В киното и телевизията, според изследване на McKinsey, „чернокожите таланти са недостатъчно представени в цялата индустрия, особено извън екрана". По-малко от 6% от сценаристите, режисьорите и продуцентите на филми, произведени в САЩ, са чернокожи, установява McKinsey.

Според последните налични данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ около 29% от нехристиянските бели хора в САЩ са придобили бакалавърска степен или по-високо ниво на образование, около 18,4% от чернокожите в САЩ са придобили това ниво на образование, а около 51,3% от азиатците са го направили.

Въпреки образователното равнище на американците с азиатски произход, те са недостатъчно представени на ръководни позиции в академичните библиотеки и висшето образование в САЩ, сочи изследване на Михоко Хосой, публикувано в Journal of Library Administration през 2022 г.

Мъск отговори и на един акаунт в Twitter, който заяви, че невъоръжените бели хора, засегнати от полицейско насилие, получават само малка част от медийното внимание, отделяно на чернокожите, ранени или убити от полицията. Мъск заяви, че медийното отразяване е „много непропорционално, за да се популяризира фалшив наратив".

Според изследване на Brookings Institute „вероятността чернокожи да бъдат убити от полицията е 3,5 пъти по-голяма от тази на белите, когато чернокожите не нападат или нямат оръжие", а „вероятността чернокожи тийнейджъри да бъдат убити от полицията е 21 пъти по-голяма от тази за белите тийнейджъри".

„Илон Мъск се опитва да се представи като странен, чудноват шампион по борба с расизма, докато в действителност, когато пое Twitter, той взе редица тревожни решения да промени правилата му, за да приветства расистката омраза отново в платформата и, както показаха нашите проучвания, да се възползва от споровете и вниманието, които омразата предизвиква“, коментира Имран Ахмед, главен изпълнителен директор и основател на Центъра за борба с дигиталната омраза.

Ахмед също така призова останалите рекламодатели да преоценят дали искат да харчат бюджетите си в Twitter, като се имат предвид убежденията на Мъск и промените, които той е осъществил в платформата.