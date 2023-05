Рекламният директор на NBCUniversal Линда Якарино поема Twitter?

Илон Мъск обяви предстоящата си оставка като главен изпълнителен директор на Twitter. Намерена е негова наследничка, която ще поеме поста след около шест седмици, съобщи Мъск в туит. Засега той не споменава име, но заяви, че иска в бъдеще да се грижи за по-специализирани бизнес области, като продукти и софтуер, като главен технологичен директор.

Според медийна публикация новата жена начело на компанията може да бъде Линда Якарино. Понастоящем тя отговаря за глобалния рекламен бизнес на американския медиен гигант NBCUniversal и според The Wall Street Journal води преговори да поеме поста на главен изпълнителен директор на Twitter.

Якарино, председател на отдела за глобална реклама и партньорства в NBCU, работи в NBCU повече от десетилетие и е застъпник в индустрията за намиране на по-добри начини за измерване на ефективността на рекламата. Като ръководител на рекламните продажби на NBCU тя има ключова роля за стартирането на поддържаната от реклами стрийминг услуга Peacock на компанията.

Анонсът на Мъск бе направен едва няколко дни преди едно от най-големите събития за годината за NBCU - годишното събитие на компанията за рекламодатели, известно като upfront, което е насрочено за понеделник в Ню Йорк.

След като Мъск пое Twitter миналата година, много рекламодатели спряха разходите си от опасения, че той може да отслаби модерирането на съдържанието, или поради несигурността около посоката на компанията под новото ѝ ръководство. Някои компании казват, че са възобновили разходите си за Twitter, но други твърдят, че са запазили паузата в разходите си за платформата.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.