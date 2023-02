Най-големият конкурент на Тръмп: Ники Хейли иска да стане първата президентка на САЩ 

Има снимка, на която Доналд Тръмп и Ники Хейли седят плътно един до друг на жълти кресла пред камина. Той държи дясната ѝ ръка здраво между дланите си. Двамата са наведени един към друг и се гледат дълбоко в очите. Това е снимка, която излъчва благодарност и казва: това не е сбогуване завинаги.

Снимката е направена на 9 октомври 2018 г. в най-известната стая в Белия дом - Овалния кабинет. Ники Хейли току-що беше обявила, че се оттегля от администрацията на Тръмп като посланик в ООН. Доброволно, без скандали, без спорове. В хаотичното президентство на Тръмп това само по себе си беше сензация. Хейли заяви, че за нея е било „честта на живота" да представлява външната политика на САЩ в ООН, а Тръмп обеща да „поддържа връзка".

Четири години и половина по-късно ласкателствата са забравени, а Ники Хейли вече е най-големият конкурент на Тръмп. Тя иска да се включи в надпреварата за Белия дом и да се кандидатира за президент от листата на републиканците през 2024 г. Във вторник тя официално обяви началото на кампанията си. Така става първият републиканец, който се изправя срещу Тръмп, който отново се кандидатира за президентския пост в САЩ. 51-годишната Хейли сега води кампания, за да бъде номинирана от партията си - първата жена и първият американец от индийски произход, който прави това.

Ники Хейли предизвиква Доналд Тръмп

Трансформацията на Хейли представлява шизофреничната връзка на републиканците с националиста Тръмп, който радикализира партията както никой друг президент преди него. Републиканците се опитват да се дистанцират от Тръмп и в същото време са привързани към него. Но възходът на Хейли и реалните ѝ шансове да спечели номинацията представляват и сътресение в лагера на американските консерватори.

Като бивш губернатор на Южна Каролина тя има опит в управлението и икономическите успехи. Под нейно ръководство автомобилната компания Volvo се установява в южния щат, а германският производител на автомобили BMW разширява завода си в Спартанбърг.

Във времената на войната в Украйна и нарастващото напрежение с Китай Хейли вероятно ще придаде външнополитически колорит на предизборната кампания в САЩ. Нейната имиграционна история и това, че е жена, са аномалия в преобладаващо мъжката, бяла партия. Ннакратко, Ники Хейли е кандидат за президент, какъвто не е имало досега.

Хейли: „Горда дъщеря на индийски имигранти"

„На чия страна сте вие?", пита Хейли във видеоклип, който пусна преди няколко дни. В него тя поставя акцент върху имиграционната криза по границата с Мексико, ядрената програма на Иран, заплахите от страна на Китай и Русия, силата на големите технологии. И цитира стихотворението „Без врагове" на шотландския поет Чарлз Маккей, за когото се твърди, че е бил любим на Маргарет Тачър. Хейли веднъж спомена британската „Желязна лейди" като свой модел за подражание. Стихотворението е за създаване на врагове в успеха, всичко друго би било „страхливо". Накрая Хейли обяснява защо обича да носи обувки с високи токчета: „Всеки път, когато видя несправедливост, мога да я наритам“.

Ако разговаряте с критици и фенове, те са единодушни в едно: Хейли има изключителен политически талант. Със самото си съществуване тя разбива преобладаващия образ на съвременната жена, която гласува предимно вляво, феминистка е и подкрепя правото на аборт. В кариерата си консервативната Хейли преодолява няколко бариери: като първата жена губернатор на Южна Каролина или като първата жена с индийски произход в кабинет в САЩ. Вицепрезидентът на Джо Байдън Камала Харис също има индийски корени, а двете жени са на сходна възраст. И все пак те не биха могли да бъдат по-различни в политическо отношение.

Биографията на Хейли е привлекателна за консервативната партия, която иска - и има нужда - да се съсредоточи повече върху разнообразието, тъй като републиканците не успяха да спечелят три поредни избори. Една от стратегиите сега е да се спечелят латиноамериканците, чернокожите и американците от азиатски произход, които са разочаровани от ценностите на демократите. Хейли, „гордата дъщеря на индийски имигранти", както обича да нарича себе си, свързва в своите изяви произхода си с американската мечта.



