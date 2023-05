Украйна се опитва да снижи очакванията на Запада за своята контраофанзива

Украйна се нуждае от още малко време, за да се подготви за своята контраатака, коментира украинският президент Володимир Зеленски пред ВВС. Според него военните лица, включително и подготвените в страни от НАТО, са напълно готови, но Киев трябва да получи още военно оборудване.

"Можем да тръгнем напред с това, което имаме, и мисля, че ще имаме успех. Но ще загубим много хора, което е неприемливо. Затова изчакваме. Имаме нужда от още малко време", коментира той.

От зимата няма голяма промяна на фронтовата линия - и руските, и украинските части периодично съобщават за малки тактически победи, но като цяло конфликтът е в задънена улица. В последните седмици украинските власти опитват да снижат очакванията за своята контраофанзива, подготвяна от месеци. Министърът на отбраната Олексий Резников вече изрази своите опасения, че Западът като цяло се надява на прекалено много и в случай на неизпълнение на всички очаквани цели, може да се стигне до намаляване на подкрепата.

Един от съветниците в Кабинета на президента Махайло Подоляк коментира в Twitter преди ден, че спирането на доставките на оръжие към Украйна няма да спре войната в Украйна. Това ще означава само ескалация на конфликта, преместване на военните действия към нови територии и пълно унищожаване на украинското население, посочи той.

